Una rotura en una vía en Tarragona obliga a limitar a 80 kilómetros hora un tramo del AVE entre Madrid y Barcelona
El Ministerio de Transportes asegura que la avería "en ningún caso pone en peligro la circulación" y que realiza trabajos de reparación desde la pasada noche, cuando un maquinista alertó de la incidencia
Adif ha impuesto un nuevo límite de 80 kilómetros por hora en la velocidad máxima a la que los trenes pueden circular en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, debido a la presencia de una rotura en la vía.
Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible apuntan que esta rotura "en ningún caso pone en peligro la circulación" y ya se están realizando las debidas intervenciones desde la pasada noche.
Un maquinista reportó la incidencia el domingo por la noche en ese tramo de la línea Madrid-Barcelona, en el entorno de L'Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona.
"De forma inmediata", según defienden las mismas fuentes del Ministerio, Adif movilizó a sus equipos de mantenimiento, que revisaron las instalaciones y realizaron las primeras intervenciones para reparar el carril.
Como consecuencia, la circulación al paso por ese punto se ha reducido, en tanto se concluyen los trabajos de reparación.
También te puede interesar
Lo último