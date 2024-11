Salud no contempla sanciones por citas perdidas en el nuevo plan de acceso a la Atención Primaria

Los andaluces no tendrán sanciones económicas ni perderán el turno por dejar plantado al médico, al menos, de momento.

Los "cambios profundos" para mejorar la accesibilidad a la Atención Primaria a los que primero se refirió la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, y más tarde también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no contemplan por ahora medidas en esta línea.

Así lo han asegurado a este periódico fuentes de la Administración sanitaria, que explican que "se sigue trabajando para mejorar la accesibilidad" a este servicio, considerado la puerta de entrada al sistema sanitario, "para reducir la demora en los centros de salud con mayores dificultades". Asimismo, desde la Consejería detallan que se han creado "varios grupos de trabajo en varias líneas diferentes con los gerentes de los distritos sanitarios, que se analizarán en los próximos días con los profesionales".

Así todo, y aunque sin entrar en detalles, las mismas fuentes sí indican que "no están por ahora sobre la mesa" medidas que ya se plantearon en su momento hace algunos meses y ya han establecido territorios vecinos como Navarra, que saca de las listas de espera a quien se ausenta sin justificación, Francia, que prevé cobrar 5 euros por inasistencia, o Alemania, que eleva esa cuantía a 40 euros e, incluso, 100 para pacientes reincidentes, a fin de tratar de reducir uno de los grandes problemas que azotan la sanidad pública: el avance de las listas de espera mientras, por otro lado, proliferan los pacientes que no acuden a su cita programada con el médico, pediatra o enfermera y tampoco la anulan.

Según los datos que maneja la Junta esta circunstancia se ha dado en Andalucía entre enero y agosto de este año en un 7% de las citas con médicos de familia, un 11% en pediatría y un 9% en enfermería. En números redondos las cifras impactan. Son cerca de 2,4 millones de consultas tiradas a la basura por pacientes que no se presentaron y 400.000 las horas perdidas por los médicos porque quienes tenían ese tiempo asignado no acude a su cita. Lo peor es que, mientras pasa esto, no es raro ver cola para pedir una cita en el centro de salud, incluso de madrugada, porque las agendas aparecen llenas por la vía telemática.

"Cada cita no utilizada es un recurso valioso que podría haberse destinado a atender a otro paciente, lo que genera retrasos y reduce la eficiencia de nuestros servicios de salud", ha reconocido recientemente la responsable de Salud, que apela a los pacientes a reducir el absentismo en las citas médicas para frenar el colapso en Atención Primaria.

En esta línea, la Consejería de Salud defiende el sistema de notificaciones AviSAS, una herramienta que recuerda al paciente la fecha, lugar y hora de su cita para que éste pueda modificarla o cancelarla por los canales habituales de gestión de citas. Como contexto, hay que tener en cuenta que las abultadas listas de espera fue uno de los muchos retos que asumió Hernández al ocupar el cargo este verano, en sustitución de la hasta entonces titular de Salud, Catalina García.

La extensión de este sistema a la Atención Primaria se puso en marcha hace apenas un mes, a principios de octubre, y supone un paso crucial para reducir el número de citas perdidas. Además, AviSAS también enviará información sanitaria relevante, como campañas de vacunación o programas de detección precoz. Desde Salud recuerdan que esta herramienta ha sido diseñada para ser accesible a toda la ciudadanía, con diversas formas de suscripción, desde la invitación por SMS hasta la inscripción presencial en los centros de salud o a través de la app Salud Andalucía.

Este sistema de mensajería tiene el aval de su puesta en funcionamiento para consultas hospitalarias y pruebas diagnósticas, el pasado febrero de 2023, con el envío de mensajes sobre la asignación de citas para consultas hospitalarias y pruebas, y que cuenta con más de 200.000 personas suscritas.