Sanz asegura que se harán 1.800 mamografías a las afectadas por los cribados antes del 15 de noviembre

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha anunciado que el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ya tiene citadas y realizará antes del 15 de noviembre 1.800 mamografías pendientes del cribado de cáncer de mama a mujeres cuyas primeras pruebas arrojaron un resultado "no concluyente". El recientemente nombrado responsable de la sanidad andaluza ha asegurado que, gracias a una "transformación profunda y ejemplar" de la unidad de mama del hospital sevillano "en un tiempo récord además", la Junta va a cumplir con su compromiso de dar una respuesta "ágil" a las mujeres afectadas por los retrasos en las pruebas del cribado. Además de las mamografías, según el consejero, alrededor de 700 ecografías están ya citadas y se realizarán antes del 30 de noviembre.

Esa fecha, la del 30 de noviembre, es la que se dio la Consejería ahora de Sanidad para resolver el atasco de las pruebas en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Un programa que la Junta reforzará con doce millones de euros y algo más de 100 profesionales. De hecho, el consejero Antonio Sanz ha confirmado la incorporación de nuevo personal al Virgen del Rocío, concretamente radiólogos.

El titular de Sanidad ha asegurado que "todas" las reclamaciones que han llegado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) "se están respondiendo". En el capítulo de infraestructuras, ha asegurado que "ya está en marcha el proyecto de obra para la unidad de diagnóstico avanzado de mama en el Hospital Muñoz Cariñanos" con la que dar "un salto de calidad" en esta materia".

El consejero Sanz ha destacado que la unidad de mama del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha sufrido un cambio en el modelo asistencial y una "reorganización completa" del servicio "en un tiempo récord". Igualmente, ha señalado que se ha puesto en marcha una remodelación del circuito asistencial, "avanzando de ese modo hacia la atención en un acto único de las mujeres procedentes de cribado". Además, se están formando los profesionales en tecnología de la información para mejorar la explotación y la gestión de los datos y se han incorporado nuevos profesionales al programa con el objetivo de distribuir las cargas.