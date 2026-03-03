SATSE Andalucía ofrece cursos de preparación para las oposiciones de Enfermería del SAS de 2026: requisitos y cómo inscribirse

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el pasado 30 de diciembre la Oferta de Empleo Público de 2025 en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. En total, se convocan 10.289 plazas, entre las que destacan las 1.988 para la especialidad de Enfermería en el turno de acceso libre. Según el decreto, las convocatorias para cubrir estas plazas deberán realizarse en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor, por lo que las oposiciones se publicarán antes del 30 de junio de 2026. Asimismo, esta OEP deberá desarrollarse en el plazo improrrogable de tres años.

Los aspirantes que deseen concurrir a este proceso selectivo pueden prepararse las oposiciones por su cuenta o bien apuntarse a una academia. No obstante, el Sindicato de Enfermería SATSE en Andalucía ofrece de nuevo a sus afiliados el acceso a los espacios de preparación para los procesos selectivos del SAS, a través del Canal OPE del Campus Virtual Fuden. A continuación, explicamos en qué consiste y qué especialidades se pueden beneficiar.

¿Cuántas plazas de Enfermería convocará el SAS en 2026?

SATSE reedita sus espacios de preparación para "responder a las necesidades actuales del sector y a la demanda de especialización" por parte de sus afiliados. Las categorías disponibles para la preparación son:

Enfermera/o : 1.988 plazas de acceso libre y 300 plazas de promoción interna

: 1.988 plazas de acceso libre y 300 plazas de promoción interna Fisioterapeuta : 293 plazas de acceso libre y 20 plazas de promoción interna

: 293 plazas de acceso libre y 20 plazas de promoción interna Enfermera/o Especialista en Obstetricia y Ginecología ( Matrona ): 115 plazas de acceso libre y 43 plazas de promoción interna

): 115 plazas de acceso libre y 43 plazas de promoción interna Enfermera/o Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria: 18 plazas de acceso libre y 18 plazas de promoción interna

Cabe recordar que el 10% de las plazas convocadas en el turno de acceso libre se reservan para el cupo de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y, dentro de ese porcentaje, se reserva un 2% para discapacidad interlectual y un 1% para enfermedad mental. En promoción interna, además, se prevé que las plazas que no se cubran por ese sistema se acumularán a las convocadas por el sistema general de acceso libre.

Cursos formativos para obtener méritos y temarios actualizados

Los afiliados de SATSE que deseen acceder a los espacios formativos deben automatricularse a través del Campus Virtual Fuden. Para ello, en este caso, deberán seleccionar 'Andalucía' y alguna de las categorías profesionales mencionadas. El acceso a estos cursos preparatorios es totalmente gratuito para los afiliados al sindicato de enfermeros y este es el único requisito para beneficiarse de esta herramienta.

Estos cursos pueden resultar de utilidad a la hora de sumar puntos en la fase de concurso de méritos. Además, con la creación de la nueva Bolsa única de contratación temporal del SAS, estos méritos se autobareman, se valoran de forma homogéna y no caducan, ya que se conservan y pueden reutilizarse para la participación en las OEP o la carrera profesional. Además, el nuevo sistema valora las calificaciones obtenidas en las OEP, incluso cuando no se consigue plaza.

Desde SATSE afirman asimismo que trabajan activamente para mantener los temarios actualizados en base a los últimos criterios y novedades normativas. "Nuestro objetivo es ofrecer un contenido más dinámico, interactivo y atractivo que facilite el estudio y maximice las posibilidades de éxito de nuestros afiliados y afiliadas en sus procesos selectivos", añaden.