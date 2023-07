CCOO y UGT critican al SAS por su "falta de transparencia" y alertan de las consecuencias del plan de verano

El plan de verano del SAS no contenta a los sindicatos, que ya habían criticado a la Administración por considerarlo insuficiente para "garantizar la antención sanitaria" en la comunidad durante las vacaciones. Este martes, CCOO ha criticado la "falta de transparencia" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre el plan de sustituciones en sistema sanitario público en Andalucía, así como "el retraso de la información a los sindicatos", mientras que UGT ha alertado de que "no sólo se recorta" en médicos, sino también en otras categorías que "afectan directamente a la situación asistencial de nuestros centros".

De este modo, y tras la celebración el lunes de la Mesa Sectorial de Sanidad en la que se ha informado a los sindicatos sobre el plan de verano, el adjunto de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CCOO de Andalucía Daniel Gutiérrez ha señalado que en la misma el SAS "ha desperdiciado una oportunidad de informar claramente de la situación a la que se enfrenta la sanidad pública andaluza este verano, donde está primando la falta de transparencia por parte de los centros sanitarios y el retraso de la información a los sindicatos por los servicios centrales".

Así, ha lamentado que el SAS "ni siquiera les ha ofrecido el número de contratos" que se hicieron para afrontar el Covid y que hacen funciones estructurales. "Las cifras del SAS son de contratos que se han autorizado, no que se hayan realizado, y son excesivamente optimistas, sobre todo si se compara con los datos de reducción del número de camas, de quirófanos, de consultas externas y de centros de salud abiertos".

Desde CCOO han señalado, por tanto, que "estos recortes van a suponer un incremento de las listas de espera y de los días en obtener una cita con el médico de familia".

Por su parte, desde UGT han tachado de "totalmente incierto" que la Consejería de Salud diga que "no tiene capacidad para aumentar la plantilla de médicos en nuestros centros sanitarios porque supuestamente no tenemos profesionales dispuestos a trabajar", puesto que la verdadera causa, argumente el sindicato, "es que las condiciones laborales no son las más idóneas y o bien optan por irse a otras comunidades, a la privada o directamente rechazan la plaza MIR de medicina de familia".

UGT ha alertado, además, de que la Consejería "se está cebando en recortes que afectan directamente a la situación asistencial de nuestros centros", ya que este verano, con respecto al 2022, "se contratan hasta un 16% menos del personal encargado del mantenimiento de los hospitales -aire acondicionado, conducciones, electricidad, calderas, etcétera-, casi un 5% menos de TCAE -imprescindibles en todos los servicios asistenciales- y un 8% menos de personal de hostelería, servicios y atención social".

"Y evidentemente no hay problemas de este personal ni en bolsa ni en ningún sitio, tenemos mucha gente deseosa de poder trabajar y muchos centros con graves problemas por la falta de estos profesionales", han aseverado desde UGT.

Por último, también han denunciado cómo "los recortes se ceban también en algunas provincias concretas como Cádiz, con casi un 7% menos de contrataciones de todas las categorías; Granada, con un 30% menos en atención primaria y un 13% menos en atención hospitalaria; Málaga con casi un 7% menos en hospitales y Sevilla con un 4% menos".

"La asistencia está absolutamente garantizada"

Ante estas críticas, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pachecho, ha negado este martes que el plan de verano sanitario contemple una dotación de sanitarios insuficiente, como están planteado usuarios, sindicatos y los partidos de izquierda, y ha asegurado que la asistencia está "absolutamente garantizada" y ha vuelto a demandar un pacto nacional por la sanidad.

Fernández-Pacheco, ha asegurado que la comunidad no es ajena a una realidad que tiene todo el país, como es la "falta" de facultativos. "No es un problema de falta de recursos o ambición. La falta de médicos la tienen todas las comunidades autónomas", ha remarcado el portavoz, que cree necesario un pacto por la sanidad con visión estatal para resolver una situación que es "generalizada".

A su juicio, lo importante es que haya más plazas MIR, que no se queden profesionales sanitarios con la carrera terminada y sin poder optar a una especialización por la falta de convocatorias.

No obstante, ha sostenido que la asistencia sanitaria durante el verano en Andalucía está "absolutamente garantizada con la contratación de hasta 30.800 profesionales", que tendrán una especial incidencia en las zonas de la costa en las que aumenta la población por las vacaciones.