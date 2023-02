La izquierda ensaya Sumar para el 28-M, ante la mirada del PSOE

Las coaliciones de izquierdas y Vox decidirán buena parte de las alcaldías andaluzas el próximo 28 de mayo. Tanto PSOE como PP necesitarán a estas formaciones como adláteres, toda vez que los sondeos que comienzan a manejar los partidos indican que hay serias dificultades para vencer por mayoría absoluta. Los socialistas están preocupados por la respuesta de sus aliados, aunque las formaciones situadas a su izquierda comienzan a cerrar acuerdos para acudir unidas a las elecciones municipales. Es el ensayo de Sumar, el proyecto que trata de impulsar la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Hay pactos cerrados en las ciudades de Córdoba y de Sevilla y, en el caso de Cádiz, una oferta para ir juntos con la lista heredera del alcalde actual, José María González, Kichi.

Precisamente, es la formación de éste y de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, la que añade mayor dispersión a un espacio de por sí dividido. El PP viene mimando a Adelante en el Parlamento. Aunque sólo tiene dos escaños y, por tanto, no tiene grupo parlamentario, el PP deja que su portavoz interpele al presidente Juanma Moreno en las sesiones de control. Aceptó la moción de Teresa Rodríguez para solicitar la desclasificación de la investigación de la muerte de José Manuel García Caparrós, y ahora va aumentar el dinero que cobra el grupo mixto, a costa de Por Andalucía, en 50.000 euros. De una izquierda a otra.

El portavoz de Vox y la del PSOE afearon al popular Toni Martín que se sintiera dueño de 50.000 euros que quería a pasar de Por Andalucía a los parlamentarios de Teresa Rodríguez

Este trato de favor causó la indignación en una reunión informal de los portavoces, celebrada el miércoles, tanto que el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, ha tenido que pararlo hasta que no cuente con un informe de la interventora. Lo que provocó el malestar es que el portavoz del PP, Toni Martín, anunciase que, de su dinero, de un anterior reparto por el que 200.000 euros del grupo popular fue a Por Andalucía, 50.000 irían ahora a los dos parlamentarios de Adelante Andalucía. Los portavoces socialista y de Vox, Ángeles Férriz y Manuel Gavira, le afearon a Martín esa postura, y la de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que se caracteriza por su calma en los debates, anunció que, oído a Martín, debía levantarse de la reunión, recoger su abrigo y marcharse porque tenía una rueda de prensa.

Un hecho, cuanto menos extraño, es que el diputado sustituto de Teresa Rodríguez, José Ignacio García, ya esté participando en reuniones de junta de portavoces y que haya entrado en una comisión cuando aún no ha prometido el cargo ante el pleno. Rodríguez dejó la Cámara, aunque sigue siendo la portavoz del partido. José Ignacio García ha recogido el acta que le corresponde, pero el procedimiento no se ha completado, ya que en enero no ha habido pleno.

La división en la izquierda es una baza para el PP, debido a que la presentación de listas diferentes haría que se perdieran los votos necesarios para conseguir los últimos concejales en el reparto. No sucede lo mismo con Vox. Aunque el partido de Santiago Abascal no cubra todo el territorio andaluz, se da por hecho de que en las grandes ciudades obtendrán alguna representación. En muchas ciudades, las alcaldías se decidirán en función de la relación de concejales entre Vox y la izquierda.

IU, promotor de la unidad en Sumar

El principal promotor de la unidad es Izquierda Unida y, dentro de ésta, el viejo PCE. Su secretario general, Enrique Santiago, explicó la semana pasada en Córdoba que el modelo logrado en esta ciudad es el que busca para el resto de Andalucía y de España. Su portavoz federal, Sira Rego, lo repitió este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz. No lo ocultan, tanto IU como el PCE apoyan el proyecto de Yolanda Díaz, que es Sumar. "El proceso de Sumar es esto, no lo es formalmente todavía, pero lo que toca ahora son las municipales, lo que no se consiga esta vez, se intentará para las generales", explica a este medio una fuente de IU.

El convulso mundo a la izquierda del PSOE giró en torno al PCE desde la Transición, y eso fue la coalición Izquierda Unida hasta que irrumpió Podemos. Hubo transferencias de cargos de uno a otro, competencia cruel y, finalmente, una unión electoral, de la que resultó Unidas Podemos, la que gobierna con Pedro Sánchez. Pero Podemos entró en crisis con la dimisión de Pablo Iglesias como vicepresidente del Gobierno, y lo que ahora trata de hacer Yolanda Díaz es meter bajo unas mismas siglas a todo ese espacio. Tan difícil como volver a meter en el envase del dentrífico la crema que se ha soltado.

El sustituto de Teresa Rodríguez participa en las reuniones de la junta de portavoces y ha entrado en una comisión, pero aún no ha prometido el cargo en un pleno

El caso andaluz es más complicado, porque su anterior líder, Teresa Rodríguez, mantiene un partido propio, Adelante Andalucía, sin voluntad de volver a su antigua casa. Si en Cataluña, los comunes de Ada Colau estarán en Sumar, lo mismo que Compromís en la Comunidad Valenciana, Teresa Rodríguez seguirá con una lista distinta con idea de presentarla a las próximas elecciones generales.

Las tripas de las encuestas revelan más que la previsión del resultado electoral; a veces, son desnudos integrales. El Centro de Estudios Andaluces (Centra), un organismo dependiente de la Consejería de Presidencia, ha publicado esta semana un sondeo sobre el voto en las elecciones municipales en las ocho provincias andaluzas. Es posible que acierte -le augura una victoria al PP en todas ellas para el 28 de mayo-, pero es revelador que el trabajo de campo venga de tan atrás como los meses de octubre y noviembre, y que el partido de izquierdas por el que pregunte sea Adelante Andalucía.

El PP mima a esa izquierda, aunque se le note. El PSOE de Susana Díaz cayó en un error similar cuando supuso que el voto de Vox debilitaría a Juanma Moreno. En todas las elecciones, cada partido tiene un contrincante claro y un aliado secreto al que conviene ayudar.

Las ciudades andaluzas donde las alcaldías estarán más disputadas son Cádiz, Sevilla, Jaén, Granada, Jerez y Huelva. Izquierda Unida confía en que pueda ir con Podemos en todas ellas, aunque ahora sólo hay una lista acordada, la de Sevilla, donde Podemos encabeza la nómina con Susana Hornillo, seguida de Ismael Sánchez. El alcalde socialista, Antonio Muñoz, necesitará concejales de izquierdas para renovar mandato, así como su contrincante, José Luis Sanz, gobernará si la suma de su partido y de Vox es mayor que la del otro bloque.

Una encuesta realizada por la dirección federal del PSOE indica que Muñoz puede obtener de 13 a 14 concejales, por lo que necesitaría dos o tres de la izquierda. La encuesta del Centra ofrece el resultado contrario -José Luis Sanz podría gobernar con Vox-, pero lo que ambas demuestran es lo ajustado que será el resultado.

En la única de las grandes ciudades donde el acuerdo parece que no es posible es Málaga. Allí, Podemos quiere ir separado para medir sus fuerzas, de cara a la negociación final de Sumar. Son las contradicciones propias del universo de las izquierdas. En Madrid, por ejemplo, Más País va por separado porque sus candidatos a la Alcaldía, Rita Maestre, y a la comunidad, Mónica García, cuentan con opciones.