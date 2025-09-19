Estos son los municipios en los que ha hecho más calor este jueves en Andalucía

El actual episodio de calor anómalo para la época del año ha alcanzado su culmen este jueves. Varias localidades de Andalucía han rozado los 40 grados y, en el caso de Bailén (Jaén), registró la tercera temperatura máxima más alta de España, con 39,7ºC a las 17:30 horas, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las altas temperaturas se prolongarán durante la jornada de este viernes 19, en la que se mantienen activos los avisos amarillos en diversas zonas de la región. En concreto, podrían alcanzarse los 38ºC en las campiñas de Córdoba y Sevilla, el valle del Guadalquivir en Jaén y Sierra Morena y El Condado.

En este sentido, estos son los municipios en los que ha hecho más calor este jueves:

Bailén (Jaén), 39,7ºC a las 17:30 horas

La Rambla (Córdoba), 39,6ºC a las 16:10 horas

Fuente Palmera (Córdoba): 39,4ºC a las 16:50 horas

Villanueva del Arzobispo (Jaén), 39,4ºC a las 17:00 horas

Andújar (Jaén), 39,4ºC a las 17:30 horas

Otras localidades con máximas significativamente altas han sido Montoro (39,2ºC), Córdoba (39,1ºC), Écija (39ºC), Fuentes de Andalucía (38,4ºC) o Sevilla (38ºC).

El verano da sus últimos coletazos, con máximas de 39ºC en Córdoba

Andalucía continuará este viernes bajo la influencia de una masa de aire subtropical procedente de Canarias, que dejará abundante nubosidad de tipo medio y alto, con posibilidad de chubascos aislados en las sierras durante la tarde.

En cuanto a las temperaturas, comenzarán a bajar paulatinamente antes de la llegada de un chorro polar que precipitará un cambio de tiempo, coincidiendo con el fin del verano astronómico. Córdoba podría llegar a los 39ºC y se esperan 37ºC en Sevilla o Jaén. Soplará levante moderado en el litoral almeriense y la provincia de Cádiz, con rachas ocasionalmente muy fuertes en el Estrecho. En el resto, se esperan intervalos moderados de componente sur por la tarde.

Un fin de semana más fresco y lluvioso que anticipa el otoño

La del sábado 20 será una jornada de transición, en la que predominarán los cielos con nubes medias y altas. En las sierras, se esperan nubes de evolución diurna, con posibilidad de chubascos ocasionales en la parte oriental durante la tarde, que podrán ir acompañados de tormentas.

Las temperaturas máximas, todavía significativamente altas en el tercio occidental, descenderán hasta los 36ºC en Córdoba y Sevilla o los 32ºC en Huelva. Se mantiene el flujo de levante en Almería y Cádiz, tendiendo a amainar durante la tarde, mientras que en el resto se esperan intervalos moderados de poniente.

El domingo 21, la península permanecerá bajo la influencia de una vaguada atlántica, con el paso de un frente de oeste a este. Se esperan cielos nubosos, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas, más probables en las sierras orientales y durante la tarde. En la mitad occidental tenderá a despejar a lo largo del día.

Las temperaturas seguirán bajando, salvo en la vertiente mediterránea, hasta los 34ºC en Córdoba y Sevilla o los 31ºC en Huelva. Los vientos serán flojos a moderados de componente oeste, más intensos en el litoral.