Estos son los servicios mínimos decretados por la huelga de médicos: hay planteados paros hasta junio

Los médicos andaluces vuelven a la huelga este lunes, 16 de febrero. En total, 30.000 facultativos de la comunidad autónoma están llamados a parar su actividad laboral con el objetivo de reclamar un estatuto propio al Ministerio de Sanidad.

El personal convocante ha rechazado la propuesta que les ofrece el Gobierno central y mantiene los paros en lo que define como una “primera etapa”, con la meta de lograr un estatuto propio del médico y el facultativo. A la huelga están convocados también los residentes (MIR) y los facultativos no médicos.

Los últimos cuatro días de huelga del pasado mes de diciembre tuvieron, según el texto, un coste de 38 millones de euros y 308.000 consultas médicas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas suspendidas.

Calendario de paros y sindicatos del comité de huelga

El Comité de Huelga está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, el Sindicato Médico de Euskadi y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes.

Los sindicatos plantean parar en estas fechas:

Del 16 al 20 de febrero

Del 16 al 20 de marzo

Del 27 de abril al 30 de abril

Del 18 al 22 de mayo

Del 15 al 19 de junio

Datos de la última movilización nacional de diciembre

La última movilización nacional, que paró la sanidad en todo el país del 9 al 12 de diciembre, dejó, según los datos del Ministerio de Sanidad, una participación del 35,7% de los médicos andaluces. La suma de los tres días provocó la suspensión de 212.471 consultas de Atención Primaria, 4.044 intervenciones quirúrgicas, 18.181 pruebas diagnósticas y 95.773 consultas externas.

Servicios mínimos en Atención Primaria y consultorios

En los centros de Atención Primaria que cuenten con SUAP y los horarios coincidan, las urgencias del centro serán cubiertas en el SUAP. En aquellos en los que no coincida o que no cuenten con SUAP, deberá haber un médico para poder atender las urgencias.

Los consultorios auxiliares no tendrán servicios mínimos asignados. En esos casos, los usuarios deberán acudir al CAP o SUAP de referencia, “como se hace los sábados, domingos o festivos”.

Servicios mínimos en hospitales, urgencias y actividades garantizadas

En los hospitales y urgencias “se mantendrán todos los servicios que habitualmente se presten en domingo o festivo”. Además, se deberá garantizar el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades como la punción ovárica para la obtención de ovocitos, hemodinámica, diálisis, radioterapia, quimioterapia, cirugía oncológica y actividades asistenciales.

En la hospitalización, se debe garantizar el tratamiento a pacientes que “requieran una asistencia inmediata” sin superar el 50% de los efectivos.