Se suspenden las clases en toda Andalucía... menos en Almería, y los memes inundan las redes sociales

En Andalucía, se suspenden las clases a causa del remporal; mientras que, en Almería, se va al colegio. Así ha comenzado este miércoles 4 de febrero, marcado por las intensas lluvias, el riesgo de inundaciones y los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Ante esta situación, la Junta ha cerrado las aulas en casi todas las provincias. Casi. Y la única excepción ha desatado la creatividad de los memes en Internet.

Aunque el humor siempre va por delante, lo cierto es que el contexto es complicado. La Aemet ha activado avisos en buena parte del territorio andaluz y ha elevado a rojo el nivel de alerta en Grazalema (Cádiz) o Ronda (Málaga), donde se podrían acumular más de 200 litros por metro cuadrado en 24 horas. Este escenario de lluvias persistentes, crecidas y riesgo real ha hecho aún más llamativa la normalidad escolar en Almería.

El día sin cole que no llegó a Almería

Uno de los memes por los niños de Almería que sí tienen que ir al colegio

"No te quedes sin plaza, yo ya tengo las mías", reza una imagen que circula entre risas por Internet. En la misma se puede ver cómo numerosos niños se despiden de sus padres para subirse a diferentes autobuses; todos ellos, con un mismo destino: "Colegios de Almería". Ahora bien, este no es el único meme que ha dado la vuelta por el temporal digital de las redes sociales.

"Los niños del resto de Andalucía vs. los niños de Almería", escribe otro usuario al compartir un vídeo-parodia sobre esta situación. Con más de 44 mil visualizaciones hasta el momento, la asistencia a clases en la provincia almeriense se ha convertido en un tema viral.

"Y luego después decimos 'que si no se sienten andaluces'... estas heridas se quedan en el alma y luego no ha mollete con aceite ni himno con flautilla que lo arregle...", comenta un internauta en X. Y no es el único que manifiesta su descontento. "Así estamos los docentes en Almería (sobre todo, si estamos en la Alpujarra): cabreados como monas".

"Espero que los niños de Almería tengan mañana un recreo de 'armeno' tres horas en compensación", afirma por su parte Lucas Melón, más conocido en las redes sociales como Malacara.

Avisos de la Aemet en Almería

Mientras el humor se abre camino en medio de la tormenta, la Aemet mantiene activos varios avisos en la provincia de Almería. En concreto, este miércoles 4 de febrero hay uno de categoría naranja en toda la zona costera, desde la capital hasta el levante, debido a las fuertes rachas de viento (75 km/h) y las olas de hasta cinco metros de altura.

Asimismo, se espera que a lo largo de la jornada se produzcan lluvias en Poniente y Almería capital, con unas acumulaciones previstas de 15 litros por metro cuadrado en una hora; y vientos de hasta 80 km/h en el Valle del Almanzora y Los Vélez o en Nacimiento y Campo Tabernas. En estas zonas, el aviso es de nivel amarillo.

Como se puede comprobar en el mapa de la Aemet, estos avisos se mantienen durante la jornada siguiente, jueves 5 de febrero; especialmente, a causa del ventoso panorama que se avecina en toda la provincia. Finalmente, el viernes 6, las únicas previsiones de precaución en Andalucía se centran en el litoral almeriense, ante las posibles rachas de 60 km/h.