El tiempo en Andalucía: lluvias y tormentas en el tercio oriental antes de la llegada de un frente atlántico este domingo

El paso de una vaguada en altura dejará este viernes una atmósfera inestable en Andalucía oriental. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado sendos avisos amarillos por tormentas y lluvias con acumulados hasta 15 litros ne una hora entre las 14:00 y las 22:00 horas. En concreto, Sierra Nevadas, las Alpujarras y la Cuenca del Genil, en Granada, así como las sierras de Cazorla y Segura en Jaén serán los sectores afectados.

Se mantiene así la actividad convectiva en las sierras del interior oriental de Andalucía, donde la nubosidad de evolución diurna dará paso a chubascos tormentosos podrán ser localmente fuertes por la tarde. Mientras, en la vertiente mediterránea se esperan cielos nubosos ocn precipitaciones débiles y ocasionales, con tendencia a la apertura de claros a medida que avance la jornada.

Asimismo, las temperaturas irán en descenso en el interior oriental, con maximas de 27ºC en Jaén o 26ºC en Granada. En la vertiente atlántica, permanecen sin grandes cambios, con hasta 32ºC en Sevilla o 29ºC en Huelva. En cuanto al viento, soplará levante moderado en el litoral mediterráneo y Cádiz, con intervalos fuertes en el Estrecho. En el resto del territorio se esperan vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur durante las últimas horas del día.

Sábado 18: posibles precipitaciones en el litoral mediterráneo

El sábado 18 será un día de transición con relativa estabilidad en Andalucía, si bien persiste la nubosidad matinal en la vertiente mediterránea, con precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en las sierras. Se esperan también posibles lloviznas en el Estrecho, aunque con tendencia general a despejar, y no se descartan nieblas matinales en Alborán. En el resto, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde.

Las temperaturas mínimas descenderán en el interior oriental, con 11ºC en Granada o 14ºC en Jaén, sin grandes cambios respecto a las máximas. Soplar levante de flojo a moderado en Alborán, con intervalos fuertes en el área del Estrecho y tendencia a componente sur en el interior al final de la jornada.

Lluvias en la vertiente atlántica a partir del domingo

El domingo 19 será un día marcado por el paso de un frente atlántico en la península, con predominio de cielos nubosos en Andalucía. De hecho, no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el noroeste de la comunidad al anochecer. Temperaturas con pocos cambios, con máxima de 30ºC en Sevilla, 27ºC en Cádiz y 24ºC en Málaga. Se mantiene el flujo de levante en el litoral mediterráneo, con tendencia a amainar al final del día, mientras que en el resto predominarán los vientos flojos variables de componente sur o suroeste.

A partir del lunes 20, la península continuará bajo la influencia de frentes, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones débiles y ocasionales en la vertiente atlántica. Las máximas irán localmente en ascenso en la vertiente mediterránea, mientras descenderán en el resto. El viento rolará a poniente, siendo generalmente flojo.

Misma situación se espera de cara al martes 21, cuando se prevé que el frente avance de oeste a este por la comunidad, dejando nubosidad y precipitaciones generalmente débiles, menos probables en el extremo oriental.