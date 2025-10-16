Tiempo en Andalucía: ¿qué zonas esperan más lluvia antes del fin de semana?

El ambiente se mantiene cálido en Andalucía, con máximas que rozan los 30ºC en áreas de Sevilla y Córdoba. Sin embargo, el paso de una vaguada en altura podría provocar cierta inestabilidad atmosférica antes del fin de semana, tal y como informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales. Así, el jueves 16 y el viernes 17 de octubre serán dos jornadas marcadas por la presencia de "chubascos ocasionales"; especialmente, en la mitad este de la región.

En términos generales, España se prepara para un progresivo cambio de tiempo, que se encamina hacia la temporada otoñal. Aunque "el ambiente será agradable, con temperaturas máximas más propias del mes de septiembre", lo cierto es que las precipitaciones irán llegando poco a poco al territorio peninsular, para definir el transcurso de la próxima semana. Sin embargo, algunas localidades andaluzas ya muestran los primeros atisbos de esta inestabilidad.

Jueves 16 de octubre en Andalucía: ¿qué zonas esperan lluvia?

Durante la jornada de este jueves 16 de octubre, Andalucía amanece "con cielos nubosos, sin descartar chubascos ocasionales", explica la Aemet en su página web. Las precipitaciones serán "más probables en el litoral mediterráneo y en las sierras, donde ocasionalmente pueden ir acompañadas de tormentas"; sobre todo, por la tarde.

Así, las áreas más afectadas se corresponden a las provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga. Según las previsiones, la capital granadina cuenta con una probabilidad del 65%, entre las 12:00 y las 18:00 horas, momento a partir del cual disminuye a un 25%. No obstante, a medida que nos aproximamos al extremo oriental, nos encontramos con valores más altos. En el caso de Puebla de don Fabrique, también en Granada, las probabilidades son del 95% y existe riesgo de tormenta.

Otros municipios cercanos al litoral, como Albuñol (Granada) o Adra (Almería) también cuentan con porcentajes situados entre el 70% y el 90%. Además, en este caso, las probabilidades se mantienen en torno al 40% a partir de las 18:00 horas; mientras que, en Vélez-Málaga no baja del 70%. Sin embargo, zonas más céntricas como Priego de Córdoba (55%) o pertenecientes a la provincia de Jaén muestran un menor índice de probabilidades.

¿Qué tiempo hará en Andalucía el viernes 17 de octubre?

Por su parte, el viernes 17 de octubre llega con "nubosidad de evolución en las sierras" y, de nuevo, "chubascos ocasionales en la mitad oriental y el litoral mediterráneo, más probables e intensos en las sierras, donde pueden ir acompañados de tormentas". Con unas temperaturas máximas en torno a los 31ºC en Sevilla, 30ºC en Córdoba, 26ºC en Granada o 25ºC en Málaga, la lluvia se generaliza en las mismas zonas de la jornada anterior.

Especialmente intenso será el panorama en las localidades granadinas de Trevélez (100%), Guadix (95%) y la propia capital (100%); o en El Ejido, Almería (85%); Huelma, Jaén (75%); e incluso en Espiel, Córdoba (60%). Sin embargo, en Málaga y Marbella se reduce esta posibilidad considerablemente, dando paso a un fin de semana con alguna llovizna aislada.

En cuanto al sábado y el domingo, 18 y 19 de octubre, también se esperan precipitaciones débiles en la mitad este de Andalucía. Todo ello, cobrará mayor impulso a partir del lunes, aunque será necesario esperar para ver cómo evoluciona la situación meteorológica hasta entonces.