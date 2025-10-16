¿Qué temperatura hacía en Sevilla un día como hoy el año pasado?

Las temperaturas en Sevilla continúan siendo significativamente superiores a los valores normales para esta época del año. Este jueves 16 de octubre se alcanzará una máxima de 31ºC en la capital hispalense, de acuerdo con la previsión de la Aemet. Una tendencia que parece estancarse a medida que avanzan los días en el calendario, pero ¿qué temperatura había en la ciudad tal día como hoy hace un año?

Según datos del portal eltiempoensevilla.es, la temperatura máxima del 16 de octubre de 2024 en Sevilla fue de 24,9ºC, es decir, seis grados menos. Por otro lado, la mínima fue de 19,2ºC frente a los 16ºC registrados hoy. Cabe recordar que el pasado mes de octubre estuvo marcado por las continuas borrascas —con una precipitación acumulada de 166,4 litros por metro cuadrado— y una alta humedad relativa, lo que contribuye asimismo a reducir la amplitud térmica. De hecho, este fue el 16 de octubre más lluvioso de los últimos años con 24,4 litros por metro cuadrado.

Estos no son ni mucho menos los valores térmicos más extremos para un 16 de octubre registrados en Sevilla en los últimos 15 años. En 2022, se registró una máxima de récord (30,8ºC), mientras que hay que remontarse hasta 2010 para encontrar el día más fresco (23,6ºC). Por otro lado las mínimas más baja (11,1ºC) y más alta (20,7ºC) se produjeron en 2020 y 2023, respectivamente.

¿Qué temperatura suele haber un mes de octubre en Sevilla?

La temperatura máxima normal para un mes de octubre se sitúa en los 26ºC, con mínimas en la media de los 15ºC, según datos del portal Weather Spark. En lo que llevamos de mes, la temperatura máxima media ha sido de 30,1ºC —cinco grados más que en 2024, con 24,7ºC— y la mínima, 19ºC, ligeramente superior a la del año pasado (17,2ºC). La temperatura media total se sitúa en torno a los 20ºC, por lo que mientras el de 2024 fue un octubre normal (20,4ºC), este está siendo más cálido de lo normal (24,2ºC).

La predicción estacional de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los meses de octubre a diciembre augura que hay una gran probabilidad de que este otoño sea más cálido de los normal en toda España. En concreto, en el suroeste:

40% de probabilidad de encontrarse en el tercil cálido

35% de probabilidad de encontrarse en el tercil central, con temperaturas normales

25% de probabilidad de encontrarse en el tercil inferior

En lo que respecta a las precipitaciones, existe un 45% de probabilidad de que la precipitación acumulada este otoño se encuentre en el tercil seco, un 35% de que llueva lo normal para la época del año y un 20% de que sea más lluvioso de lo normal. Para ello se han tenido en cuenta los valores del periodo de referencia, entre 1991 y 2020.

¿Lloverá en la segunda quincena de octubre en Sevilla?

A corto plazo, esta predicción parece confirmarse. La Aemet prevé que hasta el 19 de octubre, las temperaturas sigan estando por encima de lo normal para la época del año. Aunque con elevada incertidumbre, en lo que resta de mes tendríamos valores térmicos en torno al promedio o ligeramente por encima.

En cuanto a las precipitaciones, la Aemet destaca que para la semana del 20 al 26 de octubre "los modelos se decantan por un período con precipitaciones superiores a las normales en el sur peninsular y en Canarias". No obstante, de momento en Sevilla el panorama ha variado completamente de un año a otro: en 16 días de octubre no ha llovido nada en 2025, cuando en 2024 ya habían caído más de 80 litros por metro cuadrado.