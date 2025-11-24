El tiempo en Andalucía para cerrar noviembre: del viento y el riesgo costero en estas zonas a una semana "más fría de lo habitual"

Este lunes 24 de noviembre se presenta con "precipitaciones generalmente débiles" en algunas zonas de Andalucía, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales. Esto se debe a la llegada de un nuevo frente que, durante los primeros días de la semana, afectará a la comunidad. No obstante, lo más probable es que no haya lluvias a partir del miércoles. Los modelos apuntan a un tiempo estable, aunque "más frío de lo habitual para la época del año".

Por el momento, la Aemet ha activado varios avisos amarillos ante los posibles riesgos costeros y las fuertes rachas de viento previstas en la mitad oriental, durante este lunes y martes. Concretamente, serán las provincias de Jaén, Granada y Almería las más afectadas, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h, especialmente, en puntos del interior. Asimismo, la costa almeriense y granadina permanece bajo la posibilidad de alcanzar olas de hasta tres metros de altura (fuerza 7)

Precipitaciones, viento y riesgo costeros en el tercio oriental

Durante la jornada de este lunes 24 de noviembre, las temperaturas se mantienen ligeramente en ascenso, alcanzando los 21ºC en algunas capitales de provincia, como Málaga o Almería. Mientras tanto, en Jaén y Córdoba no se superarán los 15ºC y, en Sevilla, las máximas serán de 20ºC. En cuanto a las mínimas, varían considerablemente de unas zonas a otras: 1ºC en Granada, 5ºC en Córdoba y 12ºC en Cádiz o Almería.

Asimismo, zonas como Linares o Cazorla (Jaén) muestran un 100% de probabilidades de lluvia; más intenas que en áreas de Granada o en Córdoba capital (80%). Esta situación se mantendrá hasta las primeras horas del martes 25 de noviembre. A partir de las 06:00 horas, el porcentaje se empezará a reducir, aunque todavía se prevén precipitaciones para entonces en la capital jienense (85%) o la localidad granadina de Baza (65%), entre otras.

También en zonas de Sevilla se esperan algunas lluvias este lunes, como en la capital (45%), Guadalcanal (90%) o Estepa. En cualquier caso, hacia el mediodía, empieza a amainar de manera generalizada para dar lugar a una semana con un tiempo estable, aunque más frío de lo que cabría esperar a finales de noviembre.

Tiempo en Andalucía "más frío de lo habitual para la época"

De acuerdo con los datos de la Aemet, el miércoles 26 de noviembre se produce un descenso generalizado de las temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas. Así, los termómetros descenderán hasta -1ºC en localidades como Trevélez, Baza (Granada) o Alcalá la Real (Jaén); mientras que numerosas zonas marcarán 1ºC - 2ºC. Es el caso, por ejemplo, de la capital granadina; Alanís y Cazalla de la Sierra, en Sevilla; Cazorla, en Jaén; o Pozoblanco y Priego de Córdoba, en la provincia cordobesa.

En lo que respecta a las máximas, serán más bajas en áreas de Sierra Nevada como Trevélez, donde no se alcanzarán más de 9ºC el miércoles 26, el día más frío de la semana en la localidad. Luego, a partir del jueves subirán ligeramente hasta los 12ºC. En términos generales, zonas del interior oriental como Cazorla (10ºC) o Baza (11ºC) se encuentran entre los puntos de Andalucía que esperan más frío. Mientras tanto, las temperaturas oscilarán en Sevilla entre los 6ºC de mínima y los 19ºC de máxima.