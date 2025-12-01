Un tren de borrascas inaugura el invierno en Andalucía: estos son los días en los que más va a llover

Sucesivos frentes cruzarán la comunidad de oeste a este y es probable que la inestabilidad se prolongue durante el puente de diciembre.

El invierno meteorológico comienza en Andalucía con un tren de borrascas que dejarán "chubascos y altibajos en el comportamiento térmico", según la Aemet. Mientras los restos del frente anterior se alejan este lunes por la vertiente mediterránea, donde se esperan precipitaciones débiles, la llegada de bajas presiones por el oeste traerá intervalos de nubes bajas y medias.

En cuanto a las temperaturas, las máximas ascenderán de forma generalizada, más notable en el interior oriental, con hasta 15ºC en Jaén o Granada. Soplarán vientos de levante flojos, más intensos en el mar de Alborán, tendiendo a aminar por la tarde.

Durante la noche, el frente frío cruzará la comunidad dejando cielos nubosos o cubiertos, salvo en el extremo oriental, donde habrá intervalos nubosos. A su paso este martes 2 de diciembre se registrarán precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este a lo largo del día. En paralelo, la cota de nieve se situará en torno a los 2.000 metros y descenderá hasta los 1.500 metros al final de la jornada.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios en la vertiente mediterránea y ascenderán en el resto la próxima madrugada, con 4ºC en Granada, 7ºC en Sevilla o 10ºC en Almería. Se esperan heladas débiles en las sierras orientales. Co nespecto a las máximas, irán en descenso en el interior, con hasta 14ºC en Córdoba o 12ºC en Jaén.

El fenómeno más destacado en la jronada del martes será el viento, que será moderado de componente oeste, con intervalos fuertes en el Golfo de Cádiz y el litoral mediterráneo a partir del mediodía, sin descartar rachas muy fuertes en interiores del sur y este.

Chubascos intermitentes a mitad de semana

El miércoles 3, la comunidad permanecerá bajo la influencia de la circulación atlántica, con nuevos frentes que dejarán cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas y tormentas ocasionales durante la primera mitad del día. La cota de nieve bajará alrededor de los 1.200 metros.

Los cielos tenderán a ir despejando de oeste a este, con temperaturas que irán descendiendo hasta alcanzarse mínimas de 2ºC en Granada, 6ºC en Sevilla o 7ºC en Huelva al final del día. En el interior oriental se esperan heladas débiles, localmente moderadas. Una jornada más, soplará viento de poniente de flojo a moderado, con tendencia a amainar al final del día.

De cara al jueves 4, el frío se afianza en capitales como Granada y Córdoba, con mínimas de 2ºC y 3ºC respectivamente. Las precipitaciones, de débiles a moderadas, regresarán durante la segunda mitad del día, menos probables en el litoral mediterráneo. En las montañas del sureste neveará por encima de los 1.000-1.200 metros.

Las máximas ascenderán de forma generalizada, con hasta 19ºC en Málaga o 18ºC en Cádiz. Se espera viento flojo a moderado del oeste, con intervalos fuertes en el mar de Alborán y zonas altas del interior oriental.

Menos frío durante el puente, pero seguirá lloviendo

Con elevada incertidumbre, los primeros pronósticos apuntan al mantenimiento del ambiente inestable. Durante el fin de semana, coincidiendo con el puente de diciembre, predominarán los cielos nubosos o cubiertos, acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, más improbables en el litoral mediterráneo.

La tendencia en cuanto a las temperaturas será a ascender progresivamente, con mínimas de entre 4ºC y 9ºC en el interior y máximas que podrán superar los 20ºC.