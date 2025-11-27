El TSJA da ultimátum a Carboneras por retrasar el caso Algarrobico

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha adoptado una posición contundente contra el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) al calificar como "meras excusas para justificar el incumplimiento" los argumentos presentados por el consistorio para no remitir al Consejo Consultivo el expediente de revisión de la licencia del polémico hotel El Algarrobico. Mediante un auto judicial, al que ha tenido acceso la agencia Efe, el tribunal ha establecido un ultimátum de diez días para desbloquear este trámite crucial.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha ordenado directamente al secretario municipal que envíe el expediente al órgano consultivo en un "plazo máximo de 10 días", con una clara advertencia: si no cumple con esta instrucción "podrá incurrir en la responsabilidad a que haya lugar". Los magistrados han desmantelado por completo la defensa presentada por el Ayuntamiento, que alegaba la vacante de secretario-interventor y la negativa de asistencia jurídica por parte de la Diputación almeriense.

Para el Alto Tribunal andaluz, estos argumentos no constituyen razones técnicas válidas sino simples tácticas dilatorias en un procedimiento que, según subrayan, "no ha de tener especial dificultad, ni requerir especiales conocimientos". Además, la resolución rechaza "de plano" la solicitud de archivo presentada por la promotora Azata del Sol el 30 de septiembre de 2024, a la que se había sumado el propio Ayuntamiento carbonero.

Un momento crítico para el proceso judicial

El auto llega en un contexto especialmente crítico, ya que el expediente caducará el 11 de enero de 2026, seis meses después de su inicio oficial. Tanto Greenpeace como la Junta de Andalucía habían advertido que, de no remitirse inmediatamente la documentación al Consejo Consultivo -órgano que dispone de un mes para dictaminar-, resultaría materialmente imposible cumplir con los plazos establecidos, lo que obligaría a reiniciar todo el proceso desde cero.

La Sala considera que tras el periodo de audiencia lo procedente era enviar las actuaciones "de forma inmediata" al Consejo Consultivo, algo que "observamos no ha tenido lugar". Por este motivo, el tribunal ha ordenado notificar personalmente al funcionario responsable para que acredite el envío de la documentación requerida, un paso imprescindible para continuar con el procedimiento.

Los próximos pasos hacia la demolición

Una vez que el Consejo Consultivo emita su dictamen, del cual deberá informarse "de forma inmediata" a la Sala, el Ayuntamiento de Carboneras tendrá que dictar la resolución final que anule la licencia de obras otorgada en 2003. Este trámite administrativo constituye un paso legal indispensable para poder acometer la demolición del controvertido hotel de 21 plantas y 411 habitaciones construido en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Contra este auto judicial cabe interponer recurso de reposición en un plazo de cinco días. Sin embargo, el tribunal ha especificado claramente que la orden "se llevará a efecto" inmediatamente, independientemente de cualquier posible impugnación que pudiera presentarse. Esta decisión refleja la firmeza del TSJA ante lo que considera una estrategia dilatoria por parte del consistorio almeriense.