Las últimas lluvias llenan el 90% de las marismas de Doñana

Al acuífero de Doñana todavía le queda un largo camino para dejar de encontrase en estado "crítico". Si el año pasado -sobre todo durante el mes de marzo- las lluvias consiguieron aliviar su situación, las precipitaciones que se viven en los últimos días y desde el comienzo de año, dibujan una situación "positiva" ya que se asiste a "una estabilización del acuífero" del Parque Nacional. De hecho, a fecha de ayer, según ha concretado el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, "el 90% de la superficie de la marisma está inundada". Es decir, de las 34.000 hectáreas que conforman el sistema de lagunas del entorno, 30.000 tienen agua "y continúa entrando más, por lo que la inundación va a ser muy importante, como fue el año pasado".

No obstante, todavía es demasiado pronto para lanzarse a celebraciones, ya que la recuperación ambiental de un entorno tan complejo y extenso como el de Doñana. "Aún es pronto para saber cómo de beneficiosas van a ser". Con los datos presentados por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a finales del año pasado "lo que se ve es que ha dejado de empeorar", y "se ha iniciado una lenta recuperación y eso es algo que es muy importante tenerlo en la cabeza". "Los acuíferos son sistemas que responden de manera lenta. Requieren de tiempo, por eso sirven de reserva de agua cuando vienen los periodos de sequía".

Durante la presentación del informe sobre la biodiversidad de Doñana del pasado año hidrológico, Revilla ha querido recordar que el "problema" del acuífero es la "sobreexplotación", ya que "el otro componente para definir una sequía es la demanda, por lo que si la disponibilidad media en el largo plazo es inferior a la demanda media en el largo plazo, lo que tenemos es un problema de sobreexplotación de ese recurso". "Lo que se está haciendo por parte de todas las administraciones que están trabajando dentro del marco de actuaciones, que son a nivel local, regional y nacional, es intentar mejorar la gestión de ese recurso en Doñana. Por ello el cierre de las explotaciones seguro va a ser positivo, ya que si reducimos la demanda de agua, vamos a hacer que se acerque más a la disponibilidad. Y eso en el medio plazo es positivo". Se refiere a las ayudas que desde el Miteco y Junta se han puesto en marcha para que los productores de frutos rojos abandonen sus producciones y que contempla en una primera convocatoria ayudas para 400 hectáreas. Hay que recordar que, según adelantó este periódico, ya hay peticiones sólo por parte de los agricultores del Condado en Huelva, que abarcarían hasta 1.200 hectáreas que suponen el 15% de toda la superficie cultivada y afectada por el Acuerdo por Doñana.

"Los problemas no se solucionan con un año bueno de lluvias. Ni con dos", ha asegurado el director de la Estación Biológica. Para ello ha señalado que el último año hidrológico (de septiembre de 2024 al mismo mes del año pasado) ha registrado una precipitación total de 675 litros por metro cuadrado, una cifra superior a la media histórica que llega a los 530. Se trata del cuarto año con más lluvia en los últimos 20 años, la mayor en la década y la número 11 desde que se tienen registros.

Esta cantidad de lluvia se recoge de manera muy intensa en periodos cortos de tiempo. Así, sólo el pasado mes de marzo supuso el 42,6% del total de precipitaciones contabilizadas en Doñana. La marisma alcanzó ese mismo mes una inundación cercana al cien por cien, un episodio que no ocurría desde 2010. Se mantuvo con agua 157 días, casi el doble de lo que indica la media histórica que llega a los 79 días, lo que sitúa a este ciclo entre los más largos desde 1984.

En el sistema de lagunas, la situación no fue tan positiva, ya que sólo el 36% de las mismas llegaron a inundarse. Las más grandes como Santa Olalla (que el verano pasado no se llegó a secar), Sopetón y Dulce, sí mantuvieron agua durante gran parte del ciclo hidrológico. La coordinadora del Equipo de Agua y Medio Terrestre, Rocío Fernández Zamudio, ha querido puntualizar que "el 53% de las lagunas se inundaron, pero el 65% con anomalías negativas". A su juicio, lo más destacable es que "los 4.000 cuerpos de agua que conforman Doñana, no están conectados".

RESIDUOS MINEROS

Sobre la posibilidad de que haya podido entrar agua procedente de residuos mineros a Doñana, por las intensas precipitaciones de las últimas semanas, el director de la Estación Biológica ha subrayado que "no le consta", pero ha advertido de que "el peligro está ahí". Revilla ha añadido que la presencia tanto de balsas como de escombreras, de explotaciones mineras en toda la cuenca del Guadiamar, sobre todo, y también en el Tinto y Odiel, en la parte en la que recargan los acuíferos que puede llegar hasta ahí, es "algo histórico en Doñana". "Solo tenemos que recordar las balsas de Aznalcóllar, que suponen siempre un riesgo de fondo si no están bien gestionadas", ha apuntado.

"La gestión de agua en ese tipo de almacenamientos de residuos tóxicos es compleja, no es algo sencillo, y más cuando vienen eventos de precipitación muy intensos, como el que estamos viviendo estas semanas, que son cada vez más intensos debido al cambio climático. No es que sea raro que llueva así de intenso en el suroeste de la península ibérica, lo que es excepcional es que cada vez llueve más intensamente, y eso hace que la gestión de este tipo de instalaciones sea cada vez más complicada".