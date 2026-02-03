La UME moviliza a 250 militares y 90 vehículos por el temporal en Andalucía

La UME ya está en marcha en varios puntos de Andalucía para ayudar en el temporal

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado más de 250 militares y 90 vehículos especializados en las provincias andaluzas de Huelva, Cádiz y Granada para hacer frente a las consecuencias del temporal. El operativo tiene como objetivo paliar los efectos del fenómeno meteorológico adverso y garantizar la seguridad de los ciudadanos afectados por las lluvias intensas.

El contingente está compuesto por unidades del Primer Batallón de Intervención en Emergencias, procedente de Torrejón de Ardoz (Madrid), y del Segundo Batallón, con sede en Morón de la Frontera (Sevilla). Los efectivos ya se encuentran operativos sobre el terreno desarrollando distintas misiones críticas en las zonas más afectadas por las precipitaciones.

El dispositivo de la UME incluye equipos especializados en búsqueda, rescate y evacuación de personas en zonas de difícil acceso, fundamentales para intervenir en situaciones de riesgo. Asimismo, las unidades de ingeniería realizan tareas de limpieza de viales, apuntalamiento básico de estructuras dañadas y movimiento de tierras para restablecer la normalidad en las vías de comunicación.

Entre las labores prioritarias destacan las tareas de contención y canalización de masas de agua, así como el empleo de maquinaria de alta capacidad para el achique de agua y lodos acumulados en las áreas inundadas. La operación cuenta, además, con el respaldo de dos helicópteros del Ejército de Tierra, que resultan fundamentales para misiones de reconocimiento aéreo y evacuaciones de emergencia en puntos inaccesibles por vía terrestre.

El contingente militar está preparado para prestar apoyo logístico de primera necesidad a los ciudadanos afectados, asegurando que reciban asistencia básica mientras se desarrollan los trabajos de estabilización de infraestructuras. La UME mantiene coordinación permanente con las autoridades autonómicas y locales para optimizar la respuesta ante la emergencia meteorológica.