El nuevo curso universitario estrena 22 títulos de grados, másteres y doctorados

El recién estrenado curso universitario 2023-2024 llega a Andalucía con la incorporación a su oferta académica de 22 nuevas titulaciones: cuatro grados, quince títulos de máster y tres de doctorados. Estas enseñanzas fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno el pasado mes de julio a propuesta de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, con el refrendo previo del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y obtuvieron el informe favorable de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA).

Entre los nuevos grados, destaca la titulación de carácter interuniversitario sobre Estudios Transculturales Europeos, Lenguas Culturales e Interacciones, que lo oferta la Universidad de Málaga (UMA), junto a las instituciones académicas de Estrasburgo (Francia) y Flensburgo (Alemania). Las otras tres novedades corresponden a la Universidad Loyola Andalucía: Biotecnología, Fisioterapia y Artes Visuales. Esta universidad tiene previsto implantar también el grado de Enfermería, que está pendiente de resolución del Consejo de Universidades, dependiente del Ministerio de Universidades, tras el informe favorable emitido por la Agencia de Calidad Científica de Andalucía (ACCUA). El último paso de este proceso será la posterior aprobación por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Nueva oferta de másteres

En lo que respecta a los 15 nuevos títulos de másteres, éstos se ofrecen en siete universidades de la comunidad; en concreto, en la de Córdoba (UCO), Granada (UGR), Jaén (UJA), Málaga, Pablo de Olavide, Sevilla (US) y Loyola Andalucía. En la Universidad de Córdoba, el catálogo se ha incrementado con tres másteres en Tecnología Física; en Investigación en Ciencias de la Salud y en Diversidad Religiosa en un Mundo Globalizado. Este último tiene el sello de Erasmus Mundus y lo desarrolla junto a otras dos instituciones académicas, la Rijksuniversiteit Groningen-University of Gronningen (Países Bajos) y la Universidad de Coimbra (Portugal). Este tipo de programas son estudios internacionales impartidos conjuntamente con otras instituciones de educación superior europeas.

Por su parte, la Universidad de Granada incluye en su oferta del nuevo año académico cuatro programas de máster adicionales. El primero hace referencia a Ciudades y Proyecto Urbano y los tres restantes tienen un carácter interuniversitario y, por tanto, se imparten en colaboración con otras instituciones académicas de naturaleza andaluza, nacional y europea. Son los de Historia Contemporánea (junto a la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Complutense, la Universidad de Cantabria, de Santiago de Compostela, de Zaragoza, del País Vasco y de Valencia); de Estudios Europeos -junto a Karl-Franzens-Universität Graz (Austria), Universität Leipzig (Alemania) y Vilniaus Universitetas-Vilnius University (Lituania)- y de Métodos Avanzados en Conservación y Restauración de Bienes Culturales -junto a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)-.

En el caso de la Universidad de Jaén (UJA), el máster que se incorpora a la oferta es el de Didáctica de la Lengua y la Literatura y, en la de Málaga (UMA), se ofrece uno de carácter interuniversitario en Tecnología Educativa con la UNIA. En la Pablo de Olavide se ha autorizado una enseñanza de este nivel superior en Nanomateriales Funcionales y Aplicaciones en Energía, Biotecnología y Medio Ambiente, también con la UNIA.

De igual modo, la Universidad de Sevilla (US) ha incrementado en tres nuevos másteres su cartera para el año lectivo 2023-/2024. El primero tiene carácter interuniversitario y está especializado en Conservación de Bienes Culturales, junto a Huelva. El segundo aborda el Marketing y la Investigación Aplicada y el tercero, de corte europeo, se orienta a la Energía, Transporte y Movilidad Eficientes y Sostenibles para Construir las Ciudades Inteligentes del Futuro, dentro del proyecto de universidad europea Ulysseus, coordinado por la US. En este caso, se lleva a cabo junto a la Université Côte d'Azur, Università di Genova (Italia), Management Center Innsbruck (Austria), Technical University of Kôsice (Eslovaquia) y Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlandia).

Asimismo, la Loyola Andalucía dispone de dos títulos universitarios de máster de nueva creación en Enfermería Quirúrgica, Anestesia y Cuidados Postanestésicos, y en Energías y Tecnologías del Hidrógeno.

Doctorados

En el campo de los programas de doctorado, la Universidad de Málaga (UMA) estrena para el curso 2023/2024 estudios en Bellas Artes y Diseño. También la Universidad de Málaga, con las instituciones académicas andaluzas de Almería, Cádiz, Córdoba y Jaén y con otras universidades de carácter nacional, ha planificado un doctorado de carácter interuniversitario en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Por su parte, la Loyola Andalucía pone en marcha un programa en Ingeniería.

Estas enseñanzas se incluyen en la oferta académica que han programado las universidades de Andalucía para el próximo curso 2023/2024. Las diez de carácter público ponen a disposición de su alumnado un catálogo de 1.500 títulos de grados y másteres, con una capacidad para 73.458 plazas. Esto supone un incremento del 0,62% en el cupo de alumnos y del 1,93% en las titulaciones en relación con el año universitario 2022/2023.

Cambios en enseñanzas ya vigentes

Además de estos títulos de nueva implantación, las instituciones académicas de la comunidad han introducido modificaciones sustanciales en 14 enseñanzas vigentes, una vez que han sido autorizadas por la Junta de Andalucía. De ellas, ocho son de grado y seis, de máster.

Se trata de titulaciones ya ofertadas en años anteriores en las que las universidades responsables han introducido cambios relevantes en sus planes de estudio para adaptarlos, tanto a las nuevas demandas de la sociedad como a las novedades y avances generados en el área de conocimiento en el que se insertan. Estas solicitudes responden al esfuerzo de actualización y seguimiento que cada año realiza el sistema universitario andaluz de sus enseñanzas, una labor que redunda en la calidad de la educación superior.

En el apartado de grados, la UGR ha presentado cambios en el de Ingeniería Civil, la Universidad de Málaga ha renovado el título que permite graduarse en Ciberseguridad e Inteligencia Artificial y la de Sevilla ha actualizado el de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Por su parte, la Loyola Andalucía ha introducido modificaciones de calado en su actual grado de Comunicación, dando como resultado las titulaciones de Periodismo y Medios Digitales, de Publicidad y Marketing Digital y de Comunicación Audiovisual. También ha modificado las carreras de Educación Infantil y de Primaria.

En la categoría de máster, la Junta de Andalucía ha dado luz verde a las novedades realizadas en la titulación interuniversitaria especializada en Investigación y Análisis de Flamenco, impartida por la UCA, UCO, UGR, Universidad de Huelva, UMA y Pablo de Olavide. Asimismo, se ha actualizado el máster interuniversitario en Educación Ambiental para la Sostenibilidad, que es ofertado por las universidades de Almería, de Cádiz, de Córdoba, de Granada, de Huelva, de Jaén, de Málaga y la Pablo de Olavide.

La UGR ha renovado sus estudios de Desarrollo de Software, la UJA ha modificado su titulación en Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad Física y Salud y la Universidad de Sevilla, sus dos másteres en Comunicación Institucional y Política y en Nuevas Tendencias Asistenciales y de Investigación en Ciencias de la Salud.