Mil vecinos claman contra el asesinato de una mujer a manos de su ex pareja en Fuengirola

Alrededor de mil personas se han concentrado este mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Fuengirola en repulsa por el asesinato de una vecina de la localidad a manos de su ex pareja, suceso que ha conmocionado a toda la ciudad. La alcaldesa, Ana Mula, ha trasladado a la familia de la víctima, en especial al hijo, de 16 años y que estuvo presente en el momento en que se cometió el crimen, el pésame en nombre de la ciudad.

"Me gustaría hacer llegar a los familiares todo nuestro apoyo. También pongo a su disposición, como ya hemos hecho, los medios de los que disponemos para la atención en estos casos. Especialmente, mando un fuerte abrazo y fuerza al hijo de la víctima", ha afirmado Mula.

La regidora también ha lanzado un mensaje rotundo y firme de rechazo "a toda clase de violencia machista, con el convencimiento de que la mujer necesita de recursos que la protejan y asistan en estos casos". "Es una lacra que afecta a toda España y que hoy ha consternado a esta ciudad tranquila en la que conviven en armonía vecinos procedentes de nacionalidades de todo el mundo. Seguiremos trabajando juntos para acabar de una vez por todas con la violencia de género", ha comentado durante el acto, al que han asistido, entre otras autoridades, la subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez.

La representante de la Administración central ha condenado "todo acto terrorista machista" y ha recordado que desde que desde que hay cuentas oficiales ha habido 977 víctimas en España, ésta la segunda de 2019 y la primera en Andalucía. "Tenemos que seguir reafirmándonos en que esta batalla es de todos y no se pueden banalizar los crímenes machistas ni la violencia de género", ha recalcado, al tiempo que ha añadido que no puede llevarse a "un nivel donde quede confundida con cualquier otra cosa porque es singular, única y contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres".

Por ello, ha pedido a "todas" las fuerzas políticas que no cuestionen que esta violencia existe y necesita recursos, y ha asegurado que el Gobierno que preside Pedro Sánchez está "absolutamente involucrado" en los presupuestos y políticas.

En cuanto a la investigación del suceso, ha confirmado que no constan denuncias previas de la víctima contra su ex pareja, que está previsto que pase mañana a disposición judicial, y ha añadido que la autopsia que determinará las causas de la muerte de la mujer ya ha comenzado a practicarse, aunque no sabe cuándo concluirá.

Los hechos tuvieron lugar ayer. Al parecer, la víctima, una mujer de 47 años, fue asesinada por su ex pareja, de nacionalidad alemana, en presencia del hijo de ambos, de 16 años, que también resultó herido con un corte en la cara y el hombro por defender a su madre. El supuesto agresor, que se encuentra aún en dependencias judiciales, fue detenido poco después mientras se encontraba en el hospital Costa del Sol.