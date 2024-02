Un vendedor de la ONCE da un premio de 150.000 euros con un Rasca al día siguiente de comenzar a trabajar

Un vendedor de la ONCE José Fajardo, que se estrenó en el trabajo el pasado viernes, dio al día siguiente sábado un premio de 150.000 euros, el mayor premio que ofrece el RascaX10 de la ONCE. Lo vendió en la calle Mármoles, en pleno centro de la capital malagueña.

Después de toda una vida dedicada a la hostelería como cocinero, una discapacidad física le llevó a Fajardo a solicitar trabajo como vendedor en la ONCE y, tras superar la formación, comenzó a trabajar el pasado viernes.

El sábado 17 un hombre le compró un Rasca X10, que cuesta dos euros, y al rascarlo delante del vendedor comprobó que estaba agraciado con su mayor premio, 150.000 euros. "Yo no te lo puedo pagar, tienes que ir a un centro oficial", le dijo."El muchacho se puso muy nervioso y yo sabía que tenía que mantener la calma", ha explicado ahora. Al día siguiente el afortunado volvió a encontrase con su vendedor para darle de nuevo las gracias. "Yo me quedé muy contento porque una de las cosas por las que empecé a trabajar aquí era porque me hace mucha ilusión repartir premios, es lo más gratificante de este trabajo, poder arreglarle la vida a los que le hacen falta", ha afirmado.

Para jugar al Rasca X10, que cuesta dos euros, se deben descubrir las tres áreas de juego y si alguno de 'Tus Números' coincide con los 'Números Ganadores', se obtiene el premio correspondiente, ha indicado la ONCE en un comunicado. Además, si alguno de 'Tus Números' coincide con algún número del área de 'Números Multiplicadores X2, X5 o X10', el premio logrado se multiplica por 2, 5 o 10. Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece hoy un bote de 30 millones de euros.

