El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, se sentó al cajón y marcó el ritmo de una escena musical que acabó contagiando a sus señorías. A su lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno entonaba los villancicos más tradicionales rodeado de la mayoría de los miembros de su ejecutivo y del resto de los parlamentarios populares. Con ese reparto, el grupo consiguió animar a quienes estaban presentes. Sus señorías, entonaron villancicos clásicos en un ambiente de interpretación compartida, con un repertorio que no se dejó a la improvisación.

La selección de canciones se mantuvo en lo tradicional. En concreto, formaron parte del repertorio 'Ande la marimorena' o 'Los peces en el río'. La escena combinó el acompañamiento instrumental —cajón y guitarras— con el canto colectivo de sus señorías. A pesar de optar por lo más conocido, se tomó una medida práctica para que nadie se quedase atrás: había letras impresas. El objetivo era facilitar el seguimiento de las canciones y evitar que el ritmo del repertorio dejara fuera a quienes no recordaran alguna estrofa.