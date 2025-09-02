Los sindicatos andaluces y las mareas blancas han advertido este martes del riesgo de "privatización" de la sanidad pública. En Sevilla, la organización Marea Blanca ha presentado en la oficina del censo más de 50.000 firmas ciudadanas en respaldo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) orientada a garantizar una sanidad pública de calidad.

A esta iniciativa se han adherido los sindicatos Satse, CSIF, CCOO y UGT, además de los partidos políticos de la oposición en el Parlamento de Andalucía.