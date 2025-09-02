FÚTBOL
Protesta por la sanidad pública en Andalucía

Los sindicatos andaluces y las mareas blancas avisan de la "privatización" de la sanidad pública

Protesta por la sanidad pública en Andalucía. / Juan Carlos Vázquez

02 de septiembre 2025 - 13:24

Los sindicatos andaluces y las mareas blancas han advertido este martes del riesgo de "privatización" de la sanidad pública. En Sevilla, la organización Marea Blanca ha presentado en la oficina del censo más de 50.000 firmas ciudadanas en respaldo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) orientada a garantizar una sanidad pública de calidad.

A esta iniciativa se han adherido los sindicatos Satse, CSIF, CCOO y UGT, además de los partidos políticos de la oposición en el Parlamento de Andalucía.

