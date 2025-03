Vox se deja de experimentos en Andalucía: su portavoz será el candidato a la Junta

No habrá sorpresas en Vox y eso que había mucho ruido interno. Santiago Abascal ha decidido dejar a un lado los experimentos y ha designado al actual portavoz en el Parlamento Andaluz, Manuel Gavira, como candidato a la Junta en las próximas elecciones autonómicas que están previstas, si no hay adelanto que tampoco se descarta, a mediados del próximo 2026. Manuel Gavira (Cádiz, 1969) es abogado de profesión y lleva en la Cámara andaluza desde las elecciones del 2 de diciembre de 2018, cuando Vox entró por primera vez en la cámara de representantes de Andalucía y fue el primero en ocupar un cargo institucional en Andalucía, ya que fue elegido secretario tercero de la Mesa del Parlamento.

Tras varias crisis internas que provocaron la salida de los dos primeros portavoces de Vox, el ex juez Francisco Serrano y Alejandro Hernández, la formación de Abascal eligió a Macarena Olona para ser la candidata a la Junta en las elecciones de 2022, orillando entonces a Manuel Gavira que ya era portavoz. Vox confiaba entonces en poder lograr un respaldo suficiente como para forzar a Juanma Moreno a un gobierno de coalición en la Junta y ya veían a Olona como vicepresidenta de la Junta. Pero los resultados no fueron los esperados, entre otras cosas por la particular campaña que hizo Macarena Olona quien logró dos escaños más de los que Vox tenía en la legislatura anterior pero que no fueron suficientes ante la mayoría absoluta de Moreno.

Ahora, Abascal apuesta por un hombre de la casa, que ya conoce los entresijos de la política andaluza y que confronta cada quince días con el presidente Juanma Moreno, al que acusa de ejercer las mismas políticas que el PSOE aplicaba en su día. Según sus palabras, Moreno "es socialista", una idea que repite recurrentemente con distintos ejemplos en sanidad, educación o en las medidas contra la violencia de género.

Desde octubre

La candidatura de Manuel Gavira a la Junta se ha venido cocinando a fuego lento aunque se hará una proclamación oficial cuando se convoquen las elecciones autonómicas. El pasado mes de octubre, Santiago Abascal le dio su respaldo; el secretario general de Vox, Ignacio Garriga hizo lo propio en Sevilla y este domingo, Santiago Abascal ha puesto un tuit confirmando que Gavira será su cabeza de cartel.

La noticia le ha llegado al portavoz de Vox en la provincia de Huelva donde este lunes da una rueda de prensa en Lepe. Hay que tener en cuenta que el mundo rural y la agricultura es uno de los principales caladeros de votos de la formación de Abascal.