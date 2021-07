La cordobesa Elvira Dyangani estará al frente del Macba desde septiembre

El Macba defiende la reestructuracion del organigrama del museo

El gerente del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), Josep Maria Carreté, defendió este jueves que la modificación del organigrama del museo "no es trabajo de unos días, desde octubre se está trabajando" por mandato del Consejo General del museo. Fruto del nuevo organigrama ha habido dos personas de las que "desgraciadamente se prescinde de sus servicios", en referencia a la conservadora jefe, Tanya Barson, y el jefe de programas, Pablo Martínez. Carreté, que ha negado que el nuevo organigrama otorgue más peso a la gerencia, ha dicho que desde octubre se está trabajando en un "museo más abierto, que coincide con el proyecto que explica Elvira Dyangani", y aboga por un museo más cercano a la sociedad y con una unidad de contenidos.

Al cese de Barson y Pablo Martínez, se unieron este miércoles las renuncias de Marina Garcés y Yayo Herrero a continuar en la dirección académica del Programa de Estudios Independientes (PEI) del museo tras conocer estos despidos.

La nueva directora del Macba cree que el organigrama es un "aspecto vivo" que debe responder al proyecto que ganó con el apoyo del consejo, y quiere repensar la estructura del museo. Preguntada por las formas en el cese de Barson y Martínez, dijo que sería "insensible" si no lo sintiera, aseguró que se podría haber hecho mejor y que hay que procurar que no se repita en un futuro. "Si había cosas que dependían de una dirección anterior, poca cosa puedo hacer. Mirar adelante y que la situación no se repita", añadió.