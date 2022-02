Cultura y Carmen Thyssen firman el acuerdo por su colección

El ministro de Cultura, Miquel Iceta, y Carmen Thyssen han firmado el contrato de alquiler de la colección de la baronesa en el Museo Thyssen-Bornemisza por 6,5 millones de euros anuales y durante 15 años.El acuerdo ha sido rubricado también por Borja Thyssen, hijo de la baronesa. El acto se ha celebrado en una de las nuevas salas de la colección Carmen Thyssen, y junto al Mata Mua, pieza central de las negociaciones, y que ocupa un lugar de honor.Durante el acto, en el que no se han admitido preguntas, la baronesa ha agradecido a Iceta y sus antecesores el esfuerzo empleado en el acuerdo. "Mi ilusión era que las dos colecciones permanecieran unidas. Muchas gracias", ha dicho Carment Thyssen visiblemente emocionada.Su hijo, Borja Thyssen, que es titular junto a su madre de las empresas propiedad de los cuadros, también ha agradecido la labor ministerial."Ha sido un largo camino, con muchas dificultades, mentiría si no fuera cierto, (...) mi padre me enseñó a amar el arte y también a compartirlo", ha argumentado. "Sé que mi padre desde el cielo estaría contento", ha señalado Borja, quien ha agradecido a su madre la labor al frente de la colección.Para Iceta el de hoy es "un día importante y emocionante". "Estamos celebrando un contrato pero sobre todo una vida dedicada a acumular obras de arte para ponerlas a disposición de la gente, ha señalado.