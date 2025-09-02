La fórmula de Roc Aguilera y Toni Fusté para diseñar events memorables

Roc Aguilera y Toni Fusté: una dupla que redefine el futuro de Events

El sector de los eventos vive una auténtica revolución. La combinación de nuevas tecnologías, cambios en los hábitos de consumo y la creciente demanda de experiencias únicas ha elevado el nivel de exigencia de clientes y asistentes. En este panorama desafiante, dos nombres brillan con luz propia: Roc Aguilera y Toni Fusté. Al frente de Events, han logrado construir una compañía capaz de anticipar tendencias, reinventar formatos y posicionarse como un referente de innovación en España y Europa.

De un pequeño taller a una marca líder en eventos

La historia de Events no se entiende sin mirar hacia atrás. En 1951, Antonio Fusté Gabarró fundó un modesto taller llamado Ràdio Fusté, especializado en reparación de radios y televisores. Con el paso de los años, la empresa fue evolucionando hacia la sonorización profesional y la producción audiovisual, sentando las bases de lo que más tarde sería un modelo de negocio mucho más ambicioso.

Cuando Roc Aguilera y Toni Fusté asumieron la dirección en 2007, supieron transformar ese legado familiar en una compañía moderna y estratégica. Desde entonces, la marca Events dejó de ser solo un proveedor técnico para convertirse en un aliado integral en la organización y diseño de experiencias memorables.

El poder de la innovación tecnológica

Uno de los sellos distintivos de Events bajo su liderazgo es la apuesta decidida por la tecnología. Roc Aguilera y Toni Fusté han invertido en soluciones punteras que marcan la diferencia en cada proyecto:

Pantallas LED de gran formato que convierten cualquier espacio en un escenario impactante.

que convierten cualquier espacio en un escenario impactante. Sistemas de sonido inmersivo que potencian la calidad acústica y generan atmósferas únicas.

que potencian la calidad acústica y generan atmósferas únicas. Plataformas digitales para eventos híbridos y virtuales , capaces de conectar a miles de personas en diferentes partes del mundo.

, capaces de conectar a miles de personas en diferentes partes del mundo. Herramientas de personalización y analítica en tiempo real, que permiten adaptar la experiencia a cada asistente.

Gracias a estas innovaciones, Events ha sido capaz de ofrecer proyectos altamente diferenciados, elevando el estándar del sector.

Liderazgo con visiones complementarias

La fortaleza de Events no radica únicamente en la tecnología, sino en la complementariedad del liderazgo de Roc Aguilera y Toni Fusté.

Aguilera aporta una sensibilidad creativa especial, con capacidad para conceptualizar eventos desde una perspectiva emocional y estética.

Fusté, en cambio, pone el foco en la precisión técnica, la gestión de recursos y la estrategia empresarial.

Esta combinación ha generado una cultura empresarial que equilibra creatividad y eficiencia, logrando una fórmula difícil de replicar.

Diversificación y prestigio internacional

Uno de los grandes hitos alcanzados por Events ha sido su capacidad para diversificar su portafolio. Bajo la gestión de Aguilera y Fusté, la empresa ha organizado:

Congresos internacionales y encuentros corporativos para grandes multinacionales.

para grandes multinacionales. Festivales de música y espectáculos culturales con proyección internacional.

con proyección internacional. Eventos deportivos que requieren precisión técnica y logística avanzada.

que requieren precisión técnica y logística avanzada. Celebraciones privadas exclusivas, donde la personalización es el gran diferenciador.

Este nivel de versatilidad ha permitido a Events consolidar colaboraciones con clientes de prestigio global y artistas de renombre, reforzando su reputación en mercados nacionales e internacionales.

Un futuro sostenible y global

Mirando hacia los próximos años, Roc Aguilera y Toni Fusté están impulsando una estrategia enfocada en tres objetivos clave:

Digitalización total de procesos para garantizar mayor agilidad, eficiencia y seguridad en la gestión. Compromiso con la sostenibilidad, mediante soluciones que reduzcan el impacto ambiental de cada evento. Expansión internacional, posicionando a Events como un referente no solo en España, sino en mercados europeos y latinoamericanos.

La visión compartida de ambos líderes asegura que la compañía continuará siendo sinónimo de innovación, excelencia y creatividad.

La trayectoria

La trayectoria de Roc Aguilera y Toni Fusté demuestra que el éxito en el sector de los eventos no depende únicamente de la tradición o de la tecnología, sino de la capacidad de liderar con visión estratégica y pasión por la experiencia del cliente. Gracias a su impulso, Events ha pasado de ser un negocio familiar con raíces locales a una empresa de alcance internacional que marca tendencia y define el futuro de los eventos.