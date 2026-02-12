La guía definitiva para el cuidado del cabello: El secreto para un pelo lleno de salud

Si pensamos en el tiempo que muchas personas dedican al cuidado del cabello, podríamos escribir un libro con los secretos, trucos o productos que, hoy en día, existen para cada tipo de cabello. Con el paso de los años, las “mezclas” naturales que se ponían las mujeres en el pelo, han dado paso a productos más sofisticados, en algunos casos llenos de químicos y en otros casos con la llegada de los productos veganos a nuestras vidas. Bien es cierto que, sea cual sea la rutina de cada persona, los cambios estacionales, los diferentes productos que existen en el mercado o los instrumentos de secado y alisado que usamos, entre otras cosas, pueden hacer que nuestro cabello sufra más de lo debido.

Por eso, profundizando en el tema y recopilando toda la información posible, te traemos la guía definitiva para el cuidado del cabello, para conseguir un pelo saludable y lleno de vida.

Trucos para conseguir un pelo saludable

En muchas ocasiones solemos tener dudas a la hora de cada cuánto teñir el pelo, cada cuánto lavarlo, cada cuánto sanearlo, cómo secarlo… Todas estas dudas las vamos a resolver dando las claves para conseguir un pelo nutrido, con brillo y lleno de vida. En definitiva, un pelo lleno de salud.

Conocer el tipo de cabello que tenemos

En muchas ocasiones vemos personas que tienen un pelo perfecto, o que cierto corte les queda bien, y pensamos que a nosotros también nos podrá quedar igual, pero no caemos en la cuenta de que ese pelo puede ser muy distinto al nuestro. Por eso, en primer lugar, lo ideal es poder identificar cómo es nuestro cabello.

Tu pelo puede ser de una forma u otra según:

La porosidad: Un pelo que se seca rápido es un pelo poroso, en cambio, un pelo que tarda bastante tiempo en secarse es un pelo que suele tener las cutículas cerradas y una porosidad bastante baja.

La textura: Puede ser un pelo fino o un pelo grueso, puede ser fino y graso o fino y seco.

La densidad: La densidad la dará la cantidad de pelo que tengas y la textura del

mismo. Puedes tener el pelo muy fino pero mucha cantidad, por ejemplo.

Una vez conoces el tipo de pelo que tienes, hay que ir un paso más.

Cómo lo debo cuidar

Relacionado con el cuidado en sí del cabello hay que tener en cuenta, en primer lugar, el lavado.

Siempre hemos pensado que un pelo limpio a diario es un pelo saludable y nada más lejos de la realidad. Lavar a diario un cabello con productos llenos de químicos agresivos hace que la fibra capilar y el cuero cabelludo sufran más de lo debido.

En cualquier caso, lo ideal es lavar el pelo cada 2-3 días y utilizar champús sin sulfatos y con ingredientes naturales. A la hora de lavarlo, puedes hacerlo con agua caliente pero recomendamos terminar el mismo con agua fría que da más brillo y sella mejor la fibra capilar.

El siguiente paso, tras el lavado, es la hidratación. Hoy en día, existen un sinfín de productos destinados a hidratar y nutrir el cabello. Utiliza aceites naturales y no abuses de proteínas.

Consejos para un buen secado

Lo mejor para secar el pelo es usar una toalla de microfibra que escurre todo el agua restante tras el lavado, para pasar a protegerlo del aire caliente del secador y las planchas, si las usas. Utiliza cualquier protector térmico y notarás un antes y un después en el resultado.

Para cabellos teñidos o con mechas

En el caso de los pelos teñidos o con mechas, tendrán un cuidado un poco más profundo. El objetivo principal para mantener la salud de un pelo teñido o con mechas es sellar bien las cutículas y evitar, a toda cosa, que el color se oxide.

A la hora de lavar este pelo lo ideal es hacerlo con un champú sin sulfatos (que sean específicos para pelo colorado), evitando el agua caliente que suele dañar la cutícula y la abre.

En verano hay que prestar más atención al cabello teñido porque el cloro de las piscinas suele dañarlo.

Elige el tipo de tinte adecuado según sea tu objetivo, ya que no todos los tintes son iguales. Puedes optar por un tinte permanente, en este caso las canas se cubren en su totalidad. Puedes elegir un baño de color, que no es tan permanente como el tinte permanente pero consigues aportar color en la superficie de cabello. Y por otra parte, optar por una decoloración. En este último caso, el cabello sufre más de lo debido porque suele utilizarse para cambios de color radicales.

En definitiva, tengas el tipo de pelo que tengas, lo fundamental es saber cuidarlo y protegerlo frente a agentes externos. Si sigues estas pautas conseguirás un cabello digno de admiración.