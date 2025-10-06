¿Se puede pagar el seguro de moto a plazos?

A la hora de buscar un seguro de moto online, uno de los factores que tienen en cuenta muchos motoristas es el precio. Y llegado el momento de pagar la modalidad elegida, algunos de los usuarios menos familiarizados con la contratación de esta clase de póliza se preguntan si es posible pagar un seguro de moto a plazos.

¿Qué es la prima de un seguro de moto?

Al respecto, los expertos explican que, en el ámbito asegurador, el precio del seguro se denomina prima. Habitualmente, se paga de forma anual, lo cual significa que con un pago se cubre todo el periodo de vigencia de la póliza. Sin embargo, no todos los motoristas pueden o desean realizar un desembolso único al contratar su seguro de moto.

¿Se puede fraccionar el pago de la prima del seguro de moto?

Pensando en estos usuarios, algunas entidades aseguradoras ofrecen la posibilidad de fraccionar el pago del seguro de moto y abonarlo en cómodos plazos. Dependiendo del importe de la prima, el pago suele poder dividirse en cuotas semestrales, trimestrales e incluso mensuales.

El fraccionamiento de la prima facilita que, en lugar de realizar una única aportación económica, los motoristas tengan la oportunidad de distribuir el pago de la póliza a lo largo del año. No obstante, es preciso tener en cuenta que:

Fraccionar la prima suele conllevar un sobrecoste en el importe total del seguro. Cada compañía fija los porcentajes de incremento en función del fraccionamiento.

en el importe total del seguro. Cada compañía fija los porcentajes de incremento en función del fraccionamiento. Es importante abonar las cuotas en las fechas establecidas para estar protegido por el seguro durante todo el período de vigencia del mismo (los seguros son anuales, independientemente de la modalidad de pago elegida).

¿Qué se necesita para calcular, contratar y fraccionar un seguro?

En la actualidad, gracias a los tarificadores online que las compañías ponen al servicio de los usuarios, calcular el precio de un seguro de moto por Internet es un proceso rápido y sencillo. En primer lugar, la herramienta suele solicitar que se aporten una serie de datos tanto de la motocicleta como del conductor:

Información de la moto. Marca, modelo y cilindrada, así como la fecha de adquisición y de matriculación.

Marca, modelo y cilindrada, así como la fecha de adquisición y de matriculación. Código postal donde se aparca la moto.

donde se aparca la moto. Datos personales del tomador/conductor. DNI, fecha de nacimiento, tipo de carnet y antigüedad del permiso.

DNI, fecha de nacimiento, tipo de carnet y antigüedad del permiso. Número de conductores. Es necesario declarar cualquier conductor adicional con menos de 25 años de edad o menos de 5 años de antigüedad con el carnet de conducir.

Es necesario declarar cualquier conductor adicional con menos de 25 años de edad o menos de 5 años de antigüedad con el carnet de conducir. Seguro y perfil de siniestralidad. Para conocer el historial del tomador/conductor y poder aplicar bonificaciones.

Teniendo en cuenta los datos aportados, el sistema muestra diferentes seguros de moto con sus respectivos precios. Y, una vez elegida la modalidad y las coberturas, permite elegir entre pago anual o fraccionado.

Modalidades y coberturas opcionales del seguro de moto

Conviene saber que el hecho de fraccionar la prima no influye en la contratación de un seguro de moto. Así, al igual que sucedería si se pagase anualmente, quien opte por pagar a plazos puede elegir la modalidad de seguro que prefiera: Seguro a Terceros, Seguro contra Robo e Incendio y Seguro a Todo Riesgo.

En definitiva, es posible pagar el seguro de moto a plazos. Para ello, es importante elegir una entidad aseguradora especializada en seguros para motoristas que, además de fraccionar la prima, permita elegir la modalidad de seguro y las coberturas para pagar sólo por el nivel de protección que realmente se necesite.