Reverdeciendo el Campo de Gibraltar: cuando educación y sostenibilidad se unen, el entorno mejora

Educar en sostenibilidad y en la conciencia con el entorno en el que nos hallamos tendrá un impacto positivo en el futuro. Eso lo tienen claro las empresas que miran más allá del presente y de su línea de actuación, como es el caso de Acerinox, que ha lanzado la iniciativa "Reverdeciendo el Campo de Gibraltar", en la que alumnos de diferentes institutos de la zona han ido a plantar árboles.

Esta acción tiene como premisa la recuperación forestal y la renaturalización de espacios urbanos y periurbanos como respuesta a la crisis climática, en Los Barrios, Algeciras y San Roque, siempre dándole prioridad a las especies autóctonas que llevan siglos adaptándose al clima local, como el alcornoque o el algarrobo.

Los árboles actúan como sumideros naturales de carbono, filtran el aire, regulan la temperatura y mejoran la salud física y mental de las personas.

Ante uno de los mayores desafíos actuales, como es el cambio climático, surgen iniciativas como esta, donde la reforestación emerge como herramienta clave. Y es que plantar árboles no es solo un acto simbólico, sino una solución concreta y una respuesta local a un problema que nos engloba a todos: los árboles actúan como sumideros naturales de carbono, filtran el aire, regulan la temperatura y mejoran la salud física y mental de las personas.

El programa "Reverdeciendo el Campo de Gibraltar", impulsado por Acerinox en colaboración con centros educativos y el diario EuropaSur – Grupo Joly, no es una acción aislada. Forma parte de una estrategia más amplia que combina dos pilares fundamentales de la compañía: el Plan de Sostenibilidad Impacto Positivo 360º y el Plan de Acción Social. Ambos enfoques confluyen en esta iniciativa orientada al medio ambiente que busca sensibilizar a las nuevas generaciones e implicarlas activamente en la construcción de un futuro más sostenible.

Un programa de sensibilización medioambiental dirigido a los jóvenes del Campo de Gibraltar

Un proyecto de Acerinox.

Reverdeciendo el Campo de Gibraltar es un proyecto que tiene un componente educativo, con talleres y jornadas previas en los institutos, en las que se sensibiliza a las nuevas generaciones sobre la importancia de los ecosistemas y el papel que pueden desempeñar en su protección. Además, se les explica qué es la sostenibilidad y por qué es importante en una gran industria como Acerinox.

"Las primeras sesiones se realizan en los centros educativos, con una formación a los chicos donde se les habla de la importancia de su entorno, del medio ambiente y se les adelanta en qué consiste la actividad en cаmро, posteriormente se les lleva a distintas ubicaciones en el Campo de Gibraltar donde se hará el trabajo práctico, el más divertido, que es el de las plantaciones" nos resumen desde Acerinox.

Eso es algo que tienen claro los alumnos de I.E.S. Carlos Cano de Los Barrios; I.E.S. Ciudad de Algeciras y Colegio Nuestra Señora de los Milagros de Algeciras; y de los sanroqueños I.E.S. Carlos Castilla del Pino e I.E.S. Mar del Sur. "Estamos plantando árboles, para ayudar al medio ambiente, conseguir más oxígeno, para conseguir más vida, más salud" , nos dice una de las chicas que se encuentran realizando la actividad de la reforestación en Guadarranque, unas palabras que incluyen la certeza de estar haciendo algo positivo para el entorno, que está sembrando el futuro, y nunca mejor dicho.

"Con la deforestación se mueren muchos árboles, y hay que seguir ayudando y plantar más" nos comenta otro alumno que afirma que aunque pueda parecer difícil, la plantación le está resultando divertida.Reflexionando sobre esta actividad, comenta que “si no es por nosotras, la vida no sigue. Hay que ayudar al medio ambiente y que no nos lo pongan todo tan fácil. Hay que hacer el trabajo duro para después ganar una recompensa, que es la vida”. Una interesante reflexión en una jornada primaveral, alejados de las aulas, en plena naturaleza, en la que no dejan de aprender y donde se les ve disfrutar.

Alumnos del Colegio Nuestra Señora de los Milagros de Algeciras en el Parque del Centenario

Aquí puedes ver todas las fotos de las jornadas de plantación.

La culminación de esa iniciativa para los alumnos consiste en plantar varios árboles que podrán visitar y seguir cuidando, creando así un vínculo especial entre ellos y el entorno natural, de hecho fueron muchos los participantes que anotaron las referencias de donde estaban ubicados "sus árboles" para visitarlos.

Despertando la conciencia ecológica de los jóvenes.

Gracias a estas jornadas, los alumnos han tomado conciencia de la importancia de la plantación de árboles y plantas. Uno de estos jóvenes señalaba que “por medio de la función de la fotosíntesis, estas transforman el dióxido de carbono en el oxígeno que necesitamos para respirar”. “También nos dan frutos ….. y nos proporcionan unas vistas preciosas y alegría cuando estás en los bosques”.

Dos alumnas de uno de los institutos de San Roque coincidían en lo interesante que les resultaba esta actividad. Laura señalaba que “hemos plantado este algarrobo y espero que dure muchos años para poder venir con mi familia y decir que este árbol lo planté con mi compañera de clase, Andrea”, quien añade que a ella “le gusta mucho porque desde chiquitita ayudaba a mi padre a plantar en su huerta. Y, como dice mi tutora: para recoger hay que sembrar”

Como dicen desde Acerinox, "esto es una muestra del compromiso de la fábrica del Campo de Gibraltar con su comunidad" y dicho compromiso se materializa en los dos pilares que ya hemos mencionado anteriormente. Por un lado, el Plan de Impacto Positivo 360°, una estrategia de sostenibilidad integral para el período 2021–2025, estructurada en cinco elementos clave que abordan la ética, el medio ambiente, la economía circular, el bienestar y el impacto en la comunidad. Por otro lado, el Plan de Acción Social, centrado en el desarrollo comunitario, la calidad de vida de las personas, la educación y la protección del entorno.

Reverdeciendo el Campo de Gibraltar ejemplifica la convergencia de estas dos estrategias. Al involucrar a estudiantes en actividades de plantación de árboles y educación ambiental, el programa no solo contribuye a la regeneración del entorno natural, sino que también fomenta la conciencia ecológica y el sentido de responsabilidad entre los jóvenes.

Una acción que además de sembrar sostenibilidad y concienciar sobre el medio ambiente, fortalece el lazo con las raíces y promueve el sentimiento de pertenencia a un lugar que no solo se habita, sino que también estamos llamados a cuidar.

Aquí puedes ver las fotografías de los días de plantación.