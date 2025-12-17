Servicios Sociosanitarios Generales (SSG) culmina 2025 con la adquisición de 300 nuevas ambulancias

Servicios Sociosanitarios Generales (SSG) cerrará el año 2025 con la adquisición de 300 nuevas ambulancias a su flota, una operación que supone una inversión total de 70 millones de euros.

La compañía ha optado por diversificar tanto proveedores como empresas carroceras, una decisión motivada por el contexto actual del mercado, caracterizado por una demanda elevada y un volumen de oferta limitada. Esta medida permite garantizar la recepción de los vehículos en tiempo y forma, asegurando el cumplimiento sin incidencias de los compromisos operativos.

Las nuevas unidades han sido fabricadas siguiendo los más estrictos estándares de calidad, en consonancia con la normativa vigente y las especificaciones propias del sector. Asimismo, el diseño del carrozado ha integrado las sugerencias y necesidades trasladadas por los Técnicos de Emergencias Sanitarias y por el personal sanitario que opera en los servicios de transporte sanitario urgente y programado.

SSG cumple con su marco estratégico

La compra de las 300 nuevas ambulancias se enmarca en la Línea Estratégica número 3 del Plan Estratégico Grupo SSG 2024-2028, orientada a “garantizar la disponibilidad de los recursos materiales y servicios necesarios para la correcta prestación del servicio de transporte sanitario, de acuerdo con los criterios de calidad establecidos con cada cliente”.

Este modelo de gestión, además de permitir mantener la renovación programada de los vehículos del Grupo SSG y afrontar con plenas garantías de seguridad y fiabilidad los grandes proyectos que se han ido incorporando, en el bienio 2024-2025, a la cartera de servicios que posee la compañía, tales como los del Transporte Sanitario Urgente y Programado del Servicio Andaluz de Salud en la provincia de Málaga o el servicio de Transporte Sanitario Programado de la Comunidad Autónoma de Aragón, prevé los recursos vinculados a la reciente adjudicación, por parte de la Comunidad Autónoma de Extremadura, del servicio de Transporte Sanitario Urgente y Programado, cuyo inicio está previsto para 2026.

En el marco de esta misma línea estratégica, SSG incorporará en 2026 nuevas ambulancias cuyo diseño tendrá en cuenta las propuestas formuladas por los grupos de especialistas que integran el proyecto ‘Libro Blanco del Transporte Sanitario 2026-2030’, una iniciativa desarrollada conjuntamente entre la Cátedra Estratégica de Seguridad, Emergencias y Catástrofe de la Universidad de Málaga y Grupo SSG.

Este ‘Libro Blanco del Transporte Sanitario 2026-2030’, en cuya elaboración han participado profesores universitarios relacionados con el servicio de transporte sanitario, profesionales sanitarios, técnicos de emergencias sanitarias y usuarios del servicio, actuará como referencia necesaria de la evolución del servicio de transporte sanitario hacia nuevas formas organizativas y funcionales que aseguren una respuestas eficientes a las nuevas realidades asistenciales.