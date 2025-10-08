Sevilla acoge la primera edición de los Premios de Liderazgo Femenino, una cita para reconocer el talento y la igualdad

Los Premios de Liderazgo Femenino son ya una referencia en Andalucía, con más de 500 candidaturas presentadas en sus distintas ediciones.

La capital hispalense acogerá el próximo 4 de noviembre la I Edición de los Premios de Liderazgo Femenino, un evento que busca reconocer la trayectoria y el talento de mujeres en distintos ámbitos profesionales.

La iniciativa está organizada por Combo Comunicación, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, y convierte a Sevilla en nueva sede de unos galardones que ya cuentan con una amplia trayectoria en ciudades como Málaga, Jaén, Córdoba, Cádiz, Almería, Huelva, Granada y la Costa Tropical.

Junto al Ayuntamiento, participan también como entidades colaboradoras la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla, dependiente del Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación, el Instituto Andaluz de la Mujer y Andalucía Emprende.

Reconocimiento consolidado en Andalucía

Los Premios de Liderazgo Femenino son ya una referencia en Andalucía, con más de 500 candidaturas presentadas en sus distintas ediciones y más de 2.000 participantes a lo largo de sus 5 años de historia. Cada evento reúne entre 100 y 150 asistentes, convirtiéndose en una cita de referencia para visibilizar el talento y el compromiso de las mujeres andaluzas.

La edición de Sevilla contará con cuatro categorías: Trayectoria Profesional, Proyecto Innovador, Deporte y Cultura y Ciencia y Tecnología.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 26 de octubre, y se formalizará desde el enlace https://unimostalento.com/evento/sevilla2025/ .

El jurado, integrado por representantes de instituciones y entidades colaboradoras, dará a conocer el fallo en la gala de entrega de premios que se celebrará el próximo 4 de noviembre en el Centro Social Virgen de los Reyes, a las 17:30 horas.

Un evento para conectar y visibilizar

Además de la entrega de galardones, la jornada incluirá una mesa redonda de mujeres referentes, la intervención de instituciones y colaboradores y un cóctel de networking como cierre.

El delegado de Igualdad, José Luis García, ha resaltado que “El liderazgo femenino no solo abre caminos, sino que transforma la manera en la que entendemos nuestra sociedad y nuestras ciudades. Con esta primera edición de los premios en Sevilla queremos reconocer a mujeres que, desde su talento, esfuerzo y compromiso, son referentes reales para las nuevas generaciones. Nuestro deber como administración es apoyar, visibilizar y multiplicar estos referentes, haciendo de Sevilla una ciudad más justa e igualitaria”.

María José Segura, CEO de Combo Comunicación y presidenta del Foro de Mujeres Líderes de Andalucía, subraya la relevancia de esta primera edición en Sevilla:

“Estos reconocimientos se han convertido en un referente de liderazgo femenino a nivel andaluz y provincial. La creación de referentes es lo que motiva que muchas otras mujeres se identifiquen con ellos. Entre todos estamos impulsando un movimiento pionero en España que promueve la igualdad”.

Los Premios de Liderazgo Femenino nacieron con la vocación de visibilizar el talento femenino en Andalucía y se han consolidado como un evento inspirador, capaz de generar redes y de abrir oportunidades en distintos ámbitos. Su llegada a Sevilla supone un paso más en la apuesta por construir referentes que impulsen la igualdad real y efectiva en el ámbito profesional y social.