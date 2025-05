Tecnología contra la soledad: la revolución digital que recorre los pueblos de Andalucía

En una pequeña sala de la Casa del Mayor de Villamanrique de la Condesa, Sevilla, un grupo de personas mayores escucha atentamente cómo manejar la “Carpeta Ciudadana” en sus teléfonos móviles. La sesión, impartida con paciencia y entusiasmo por Camino Montañés, docente del programa “Reconectados Rural”, es la última de un taller que ha transformado la forma en la que estas personas se relacionan con la tecnología y con el mundo. Entre los asistentes, destaca la voz de Rafaela Solís, de 71 años, que no esconde su emoción: “Antes del curso sabía lo básico: mandar un WhatsApp, enviar algún vídeo... pero no mucho más. En casa siempre recurría a mi hijo cuando tenía algún problema con el móvil. Desde que he hecho el curso, ya sé manejarlo mejor. El otro día, por ejemplo, aprendí a pedir una cita médica con la aplicación Salud Responde. Me la instalé, llamé, marqué los números que me indicaron… y conseguí la cita para el día 21. Estoy encantada”.

Tecnología para envejecer mejor

La escena vivida en Villamanrique se repite en decenas de pueblos de Andalucía con menos de 5.000 habitantes. Allí, Fundación Telefónica desarrolla este programa que tiene como objetivo reducir la brecha digital, fomentar el envejecimiento activo y luchar contra la soledad no deseada. Reconectados Rural forma parte del Reto Rural Digital, iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

En Andalucía, más del 70% de la población mayor de 65 años carece de competencias digitales básicas. En palabras de Camino Montañés, responsable de impartir la formación en Villamanrique, la necesidad es evidente: “Lo que más me encuentro son personas con mucho interés, pero con miedo. Miedo a pulsar donde no deben, a equivocarse. A través de los talleres ganan autonomía, seguridad y también sociabilidad. Se dan cuenta de que no están solas, que otras personas también tienen las mismas dudas. Acompañamos su proceso con mucha paciencia y cariño, y eso lo agradecen mucho”.

Formación útil y cercana

Los talleres constan de cuatro módulos de dos horas cada uno: uso avanzado de WhatsApp, manejo cotidiano del móvil, navegación segura y uso de la Carpeta Ciudadana. Se imparten en centros sociales, asociaciones de mayores o espacios cedidos por los ayuntamientos, como explica Carmen Falcón, dinamizadora del programa en el territorio: “Nuestro trabajo consiste en activar la participación desde el territorio. Contactamos con los ayuntamientos, asociaciones de mayores, buscamos los espacios y convocamos a los participantes. La respuesta de las instituciones locales ha sido muy positiva. Todos coinciden en que esta formación es necesaria y muy bien recibida”.

Para Camino Montañés, docente del programa, el impacto de su trabajo es tan profundo como gratificante: “Soy el último eslabón de una cadena de trabajo enorme. Detrás de cada sesión hay mucha coordinación, logística, planificación técnica… pero yo tengo la suerte de ser la cara visible. Ver cómo una persona que no sabía compartir una foto por WhatsApp logra hacerlo sola, o cómo alguien que nunca pidió una cita médica online lo consigue, es muy emocionante”. Otra usuaria del curso, María Jiménez, lo resume con orgullo: “Una de mis ilusiones era saber cómo compartir cosas, y ahora ya lo hago. He compartido un Rosco con toda la gente y estoy muy contenta porque algo he aprendido. Y lo mejor es que ya no tengo que depender de nadie”.

Una metodología efectiva

El éxito de la iniciativa reside también en su formato: talleres presenciales, grupos reducidos y enfoque personalizado. Iñigo Audibert, responsable del programa de Acción Social y Voluntariado de Fundación Telefónica, lo explica de este modo: “La tasa de absentismo es muy baja. Nos preocupaba que los mayores no acudieran a todas las sesiones, pero ocurre justo lo contrario: no solo vienen, sino que muchos piden repetir o más horas de formación. Hemos adaptado los contenidos a las necesidades reales del día a día de estas personas, y eso ha funcionado”. Asimismo, destaca que Reconectados ya ha llegado a más de 50.000 personas en toda España y que, en esta fase, busca formar a 3.500 mayores en cinco comunidades: Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid. “Estamos trabajando en municipios pequeños, de menos de 5.000 habitantes, que son los que más riesgo tienen de quedar fuera de la digitalización. Las personas mayores no solo se implican, sino que agradecen profundamente esta oportunidad. Esto demuestra que la brecha digital se puede cerrar si se trabaja con sensibilidad y cercanía”.

El proyecto funciona gracias a una coordinación eficaz con instituciones locales y regionales. Desde diputaciones hasta asociaciones de mayores, todos los actores se implican para que las formaciones lleguen a quienes más las necesitan. “La colaboración público-privada ha sido clave”, explica Iñigo, “desde la Fundación Telefónica trabajamos en alianza con administraciones, entidades del tercer sector y empresas. Nadie puede abordar solo el desafío de la inclusión digital, y este proyecto es un ejemplo de cómo sumando fuerzas se logra un verdadero impacto social”.

Próximas paradas del Reconectados Rural

Durante mayo y junio, los talleres se están llevando a cabo en diversas localidades andaluzas como Alcontar, El Hijate, Uleila del Campo (Almería), El Saucejo (Sevilla), y Frailes (Jaén). En todas ellas, la historia es la misma: ilusión, participación y ganas de seguir aprendiendo. “Me gustaría que hubiera más cursos como este”, decía Rafaela al final de la sesión. “Cuando una está tranquila y relajada, aprende mejor. Y estos cursos me han venido muy bien”. En un contexto de digitalización acelerada, iniciativas como esta no solo enseñan a usar un móvil o una app: reconectan a las personas con su entorno, con sus derechos, y con su propia autonomía.