La Berlinale arranca con una llamada a la esperanza tras el maltrato

La Berlinale abrió este jueves con la película The Kindness of Strangers (La amabilidad de los extraños), de la danesa Lone Scherfig, una dulzona visión de la huida de una madre de su esposo maltratador.

Una mujer perdida en Nueva York con dos hijos, sin dinero y con un coche que perderá, acosada por el marido policía y rodeada de desconocidos que buscan perdonarse sus errores: esa es la situación de partida de Scherfig, la primera entre las 17 aspirantes al Oso en la competición del festival, entre las que se encuentra Elisa y Marcela, de Isabel Coixet.

"Es una mujer entre extraños llenos de generosidad, ansiosos de ver su propia luz al final de un día oscuro", explicó la directora danesa, surgida de la escuela escandinava Dogma y ganadora del Oso de Plata en 2000 con Italiano para principiantes.

El objetivo declarado de Scherfig era mostrar un happy end, como ella misma explicó ante los medios que siguen la Berlinale. "No siempre tiendo al final feliz, pero cuando me lo fijo no me aparto ya de él", dijo, sobre una película de propósito "esperanzador".

Su protagonista (Zoe Kazan) se encontrará entre los extraños de Nueva York con personajes como una enfermera y cooperante en una docena de causas (Andrea Riseborough) o un hombre que nunca maltrató a nadie (Tahar Rahim).

La película de Scherfig no encajó bien en el pase de prensa, donde se escucharon quejas entre aplausos de cortesía.

El director de la Berlinale, Dieter Kosslick, había anunciado una selección de filmes abocada a la mujer para la que será su última edición del festival bajo su gestión, tras 18 años en el puesto.

"El cine debe ser humano. Y, cuando lo es, es también político" afirmó también la actriz francesa Juliette Binoche, en su presentación como presidenta del jurado internacional, para lamentar que el mundo "vive un momento muy egoísta", en que "se cierran fronteras", en lugar de abrir paso "a la humanidad".