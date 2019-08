Disney avanza sus nuevos proyectos para los próximos años /

Si la noche del viernes le tocó el turno a los proyectos televisivos que estrenará en su plataforma de streaming Disney+, la del sábado estuvo dedicada a las propuestas cinematográficas con las que el gigante del entretenimiento pretende mantener su hegemonía a lo largo de los próximos años.

En la D23 Expo de Anaheim (California, EEUU), Disney avanzó títulos que estrenará con su propia marca, largometrajes de Pixar, tres nuevas historias de Marvel y un nuevo póster para la novena entrega de Star Wars, The Rise of Skywalker (El ascenso de Skywalker).

El último capítulo (por ahora) de la saga galáctica creada en 1977 por George Lucas fue uno de los protagonistas de la jornada. Por el escenario de la convención desfilaron su director, J. J. Abrams, y buena parte del reparto y los asistentes pudieron ver en primicia algunas secuencias del filme que se estrenará el 20 de diciembre.

Dos secuelas: 'Maléfica' y 'Frozen II'

Antes que el Episodio IX llegará a los cines Maléfica: Maestra del mal (18 de octubre), con Angelina Jolie y Elle Fanning encabezando un elenco al que se une Michelle Pfeiffer y que continúa la historia de esta versión alternativa del cuento de la Bella Durmiente.

Otro regreso, aún más esperado, es el de las princesas Elsa y Anna en Frozen II (22 de noviembre), que se adentrará en el pasado de las dos jóvenes, con la madre de ambas (Evan Rachel Wood en su versión original) como protagonista destacada.

Dos nuevos filmes de Pixar

Onward (Unidos) y Soul son los títulos de los dos largometrajes que estrenará Pixar en 2020 (marzo y junio, respectivamente).

La primera de ellas, sobre dos hermanos adolescentes con las voces de Tom Holland y Chris Pratt, es un relato de fantasía ambientado en una ciudad que podría ser Los Ángeles... si ésta estuviera poblada de unicornios, gnomos, sirenas y elfos. Los hermanos deberán descubrir, con una insólita misión, si la magia, perdida en su mundo, sigue existiendo en otra parte.

En cuanto a Soul, sigue, de algún modo, la línea argumental de Del revés. Si en ésta se exploraba el origen y la naturaleza de las emociones, en Soul (Alma) se tratará de dar respuesta a qué es lo que hace único a un ser humano, qué es lo que hace que tú seas tú y no cualquier otro. Y todo por medio de un músico de Nueva York que por accidente acaba en el lugar donde se educan las almas de los seres humanos.

Más Disney

También en 2020 llegarán Raya and the Last Dragon, presentación en sociedad de una nueva heroína, y Jungle Cruise, una aventura con Dwayne Johnson y Emily Blunt en un viaje desde Londres hasta la Amazonía.

Un año más tarde, en 2021, le tocará a Cruella, sobre la villana de Los 101 Dálmatas, encarnada por Emma Stone.

Tres nuevos títulos de Marvel

Tras la Comic-Con y la jornada anterior de este D23 a Marvel ya no le quedaban más conejos en la chistera, pero el responsable del Marvel Cinematic Universe, Kevin Feige, ha vuelto a subir al escenario este sábado para hablar un poco más de tres proyectos en distintas fases de producción.

A los asistentes les mostró en primicia el tráiler de Black Widow, la aventura en solitario de la Viuda Negra de Scarlett Johansson (mayo de 2020), confirmó que en 2022 habrá una Black Panther II y presentó casi al completo al reparto de los Eternos, en el que destacan Angelina Jolie y Salma Hayek y al que se incorpora (aunque no como un Eterno) Kit Harington, el Jon Nieve de Juego de tronos.