'Los Japón' se estrena este viernes en Coria del Río

No obstante, el monarca no aceptó las propuestas japonesas, a pesar de que continuaron hasta Roma para conseguir el respaldo del Papa Paulo V y de que permanecieron afincados en España durante siete años para tratar de cambiar la postura del rey de España.

La historia real cuenta que la Embajada Keicho llegó a España en 1614 remontando el Guadalquivir hasta llegar al Puerto de Sevilla siguiendo la Ruta de Las Indias, y el primer contacto con Andalucía cautivó a muchos japoneses que decidieron no volver a su país y asentarse en los pueblos sevillanos del Guadalquivir, sobre todo en Coria del Río, dando lugar al curioso origen del apellido Japón.

En 1614, una expedición japonesa encabezada por el nieto del emperador desembarcó en Coria del Río y el heredero se enamoró de una sevillana, por lo que no volvió a su país. Ahora, 400 años después, el actual emperador muere sin descendencia y se descubre que el heredero es un vecino de Coria, Paco Japón (Dani Rovira), que llega así al trono.

María León se reconcilia con Coria del Río

La protagonista femenina de de Los Japón, la actriz sevillana María León, protagonizó sin pretenderlo un sonoro lío en la localidad ribereña a consecuencia de su papel en la película Cuerpo de élite (Joaquín Mazón, 2016). En una línea de texto de aquella comedia, León, que encarnaba a una agente de la Guardia Civil, decía que en su pueblo, Coria, "no hay más salida para las chicas que meterse a guardia civil o ser puta". La broma no cayó nada bien entre buena parte de los habitantes del pueblo y el embrollo creció, cómo no, vía redes sociales, llegando incluso el Ayuntamiento a pedir la retirada de esa secuencia.