"Ofender" y reivindicar, el propósito de Buenafuente y Silvia Abril en los Goya

Andreu Buenafuente y Silvia Abril están listos para "ofender" y reivindicar "todo lo que ha ocurrido" en España a lo largo de 2018 en la gala de entrega de los premios Goya, que presentarán los dos cómicos catalanes el próximo 2 de febrero en Sevilla.

Así lo explican los presentadores en una entrevista, en el despacho del presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Mariano Barroso.

"Se va a ofender el que se quiera ofender y siempre hay alguien disponible a ofenderse por lo que vemos. Por tanto, vamos a ofender", anuncia Abril, mientras que Buenafuente dice que le gusta que ahora "hay gente que se ofende y gente que se ríe de los que se ofenden" lo que, a su juicio, recuerda "el carácter español".

En relación con las reivindicaciones, Abril pone por ejemplo "las mujeres que han seguido en esa lucha", que no deben abandonar "nunca". "Ha empezado esta revolución de la mujer más fuerte que nunca y yo creo que no se debe bajar la guardia", detalla, para después señalar que "va a haber un poco de todo".

También va a estar presente en el guión la situación de Cataluña, aunque sin ser "el tema más importante de todos", según explica el presentador catalán. "A lo mejor refleja nuestra forma de ser que es esa apuesta por la normalidad que de manera involuntaria siempre hemos puesto en práctica. Somos catalanes, amamos nuestra tierra, estamos en Madrid encantados, si hay que ir a Sevilla se va", subraya.

En este sentido, Silvia Abril cree que "igual" la gala de los Goya "tampoco es un lugar para entrar en profundidad" en el tema y Buenafuente defiende que es una cuestión que "un cómico no debería resolver". "Igual la Justicia que trabaja para eso, digo yo, debería ponerse las pilas", recalca el presentador de Reus.

La gala de los Goya 2019 tendrá lugar en Andalucía, donde el pasado mes de diciembre Vox dio la sorpresa política logrando 12 escaños en las elecciones autonómicas. "Creo que sí que van a venir, imagino que querrán venir", destacan en alusión a los representantes políticos.

"Estamos trabajando una gala que va para toda España, que agradece mucho a Sevilla donde hemos rodado cosas", manifiesta Buenafuente, que indica que "una manera de poner a todo el mundo en su sitio es recordar que todo el mundo debe estar en su sitio: la política en la política, el cine en el cine".

Preguntados por el hecho de que la mayoría de las nominaciones sean para hombres -casi dos tercios de las candidaturas- y si el cine español puede ser considerado machista, Silvia Abril es tajante: "Creo que tenemos machismo para rato. Es un cambio muy profundo y que se va a ir produciendo lentamente". En este sentido, Buenafuente ve "una inercia de regular esto".

Con "cuerpecito" de gala

"Tenemos ese cuerpecito de evento, de gala", asegura Buenafuente cuando se les pregunta como están a pocos días de la ceremonia, mientras que la otra mitad de este tándem, Silvia Abril, insiste en que "todavía" no está nerviosa. "Yo quiero optimizar los nervios previos a la gala y voy a intentar ponerme el viernes porque si no, no te sirve demasiado", sostiene Abril.

La de este 2019 será la tercera gala de los Goya para Andreu Buenafuente, que señala que en este tiempo ha confirmado "que el mundo no acaba" y que después de la ceremonia "la vida sigue". "Al día siguiente la gente se levanta, va a trabajar y sale el sol", destaca el presentador, que añade que esta circunstancia ayuda a "relativizar un poquito".

Según explica Silvia Abril, Buenafuente le transmite "calma" porque ella está "como una aspirina dentro de un vaso". "Y si hacemos, y no harías, y no meterías... estoy un poco ansiosa por hacer y él me dice: calma, calma, que hay 28 premios que se tienen que entregar y tienen que tener su espacio", señala.

Críticas a los presentadores

Respecto a las críticas que persiguen a los presentadores de esta gala, Buenafuente tiene "una teoría" y es que se ha inventado "un halo de exigencia, negatividad y sobreexposición" en esta gala que "no corresponde con la realidad". "La gala tienes que querer hacerla y entender que es un espectáculo. Y relajarnos un poco todos", afirma.

"Yo entiendo el cansancio al que llegó, por ejemplo, Dani Rovira después de sus años de presentar la gala", reconoce Abril, al tiempo que aclara que querían presentar la gala para "decirle al cine americano: Sí se puede", en alusión a los Oscar que no tendrán presentador en 2019. "Nos apetece y nos hace ilusión", insiste.

En relación con la pérdida de espectadores de la gala en las últimas ediciones y sus causas, Abril asegura que "nunca realmente" se sabe a qué se debe el comportamiento de la audiencia "tan variopinta", pero añade que espera "poder arrastrar" a todos sus seguidores y fans "incondicionales" para así "multiplicar las posibilidades".

Uno de los factores que inciden en los resultados de audiencia es, según apunta la presentadora, la duración de la gala. "Cuanto más larga, más peligro de que la audiencia caiga", apostilla Abril, que anuncia que es algo que no van a controlar. "Esto tiene que ir bien por el cine español. Creo que los presentadores deberíamos tener claro qu esta no es nuestra gala", agrega Buenafuente.

Buenafuente ha participado en la comedia futurista del director manchego José Luis Cuerda Tiempo después que no ha tenido ninguna candidatura en los Goya. Así, el presentador dice desconocer qué les pasa a los académicos y al cine español con el humor. "He echado de menos, a nivel usuario y pequeño productor. No sé como funcionan los mecanismos de votación", indica, para subrayar que Cuerda "merecía, al menos, estar en la fiesta". "Hay ahí una anomalía que no sé", remacha.