Todas las mujeres de Antonio de la Torre

A las tres de la madrugada del domingo, el malagueño afincado en Sevilla Antonio de la Torre sucedió al director Javier Fesser (Campeones) para cerrar el turno de pequeñas entrevistas que los ganadores de los Goya 2019 acostumbran a conceder a la prensa acreditada una vez concluye la gala televisada. Fue el momento de las confesiones y los sentimientos desnudos por parte de quien comenzó siendo periodista deportivo en Canal Sur y se desplazaba semanalmente a Madrid para formarse como actor en la escuela de Cristina Rota, una de las mujeres "esenciales" en su carrera.

De la Torre logró el sábado su primer Goya como actor protagonista por su papel en la película El reino, de Rodrigo Sorogoyen, que le valió a éste además el cabezón al mejor director español de 2018. Antonio de la Torre había ganado en 2007 por la primera de sus 13 nominaciones como actor de reparto en Azul Oscuro casi Negro "y pensé entonces que cada vez que te nominan, ganas". Trece años después, afirmaba: "Nadie ha perdido más que yo", a la vez que aseguraba que "no se cansa" de hacer doblete. Y es que este año optaba además al mejor actor de reparto por La noche de 12 años, al igual que en 2013 y 2017, cuando se fue por completo de vacío. "Más allá del momento y el factor emocional, y de los amigos, porque esto de los Goya no deja de ser una fiesta, objetivamente y en términos de industria la visibilidad que te da la nominación es ya un premio. Hay un mes que estás nominado con una repercusión mediática, y eso suma a nivel de posicionamiento, y eso es positivo", reflexionaba.

El intérprete llegó a confesar que una de las grandes decepciones de su vida se la llevó en 2017, cuando pensaba que conquistaría el Goya por su papel en El autor, la película donde Manuel Martín Cuenca adaptaba la primera novela de Javier Cercas. Allí daba vida a Juan, el profesor del taller de literatura al que se inscribe el protagonista de la historia (Javier Gutiérrez). "Martín Cuenca me dijo que había soñado que yo podía hacer ese papel, para el que no encontraba a nadie, y como éramos amigos no pude decirle que no. Sé que parecerá ahora ante este triunfo que he escogido muy bien mis papeles pero una carrera es un cúmulo de cosas y elegí lo que podía hacer con las circunstancias que tenía en cada momento. No sé qué pasará en el futuro, igual nunca vuelvo a estar nominado".

Por eso mismo, De la Torre quiso dar las gracias a las mujeres directoras que le "animaron" en sus inicios a no tirar la toalla ofreciéndole pequeños papeles que le fueron curtiendo como actor cuando nadie apostaba por él. Las citó una a una: "Mi profesora de interpretación Cristina Rota y las directoras que me dieron papeles incluso sin nombre: Icíar Bollaín (Hola, ¿estás sola?, Te doy mis ojos...), Chus Gutiérrez (El calentito, Poniente), Ángeles González-Sinde (Una palabra tuya)". También quiso dedicar su victoria "a los trabajadores públicos de la sanidad y la educación, a los periodistas y a mis compañeros de Canal Sur".

Explicó igualmente que su imitación a Chiquito de la Calzada, al despedirse con un "Hasta Luego, Lucas" en la gala, le sirvió para cumplir su palabra con el periodista Juan Ramón Lucas. "Cuando estaba nominado por Balada Triste de Trompeta le dije que diría ‘Hasta luego, Lucas’, y en cada nominación me mandaba un mensajito. Este año me dijo que me liberaba del compromiso, pero la palabra hay que cumplirla. Además, ha sido en Andalucía y yo soy malagueño", subrayó.

Sobre el tema de El reino, la corrupción política, puntualizó que si en un país "un partido político que gobernaba sistemáticamente ha sido condenado por corrupción es para hacérselo ver como sociedad. Tenemos lo que nos merecemos, en parte es verdad".