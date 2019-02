Antonio de la Torre, contado por sí mismo

Hace ya 12 años, un malagueño que compaginaba su carrera como actor con su trabajo de periodista deportivo en Canal Sur ganaba su primer Goya por Azuloscurocasinegro. Ahora que el actor de Gordos, Grupo 7 y Caníbal vuelve a conocer el triunfo en estos galardones y es, indiscutiblemente, uno de los nombres más solicitados del cine español, rescatamos pasajes de las entrevistas que el intérprete ha concedido al Grupo Joly a lo largo de su trayectoria. Aquí tienen a Antonio de la Torre en sus propias palabras.

Cuando ganó su primer Goya por Azuloscurocasinegro

"Este Goya no va a hacer cambiar mi determinación de ser actor, ni para más, ni para menos. Yo soy como esos viejos a los que les tocan mil millones y dicen que van a seguir trabajando en lo mismo. (...) Y voy a seguir en Canal Sur"

Sobre su criterio a la hora de escoger papeles

"Arriesgar implica hacer lo que crees que tienes que hacer sin pensar en qué van a decir los demás o qué va a pasar con eso" (2010, entrevistado por el estreno de Balada triste de trompeta)

Sobre los realizadores con los que ha trabajado

"Nunca se sabe cuándo es la última vez que trabajarás con un director. Yo no pienso que me va a seguir llamando Sánchez Arévalo, Martín Cuenca o Almodóvar. No tengo ni idea. Con el tiempo consigues una complicidad, pero los rodajes también tienen momentos duros, algunos en los que discutes... Lo que te deja buena sensación es si el resultado funciona". (Octubre de 2013, cuando presentaba Caníbal).

Sobre su omnipresencia

"En España se hacen, pongamos, cien películas al año. De ésas, las que llegan a tener alguna visibilidad son diez o quince. Objetivamente este año yo estoy en dos, lo que pasa es que son dos de las mejores, candidatas a premios y en lo más alto del ranking. (...) Sin embargo, piensa que nadie podía imaginar que Tarde para la ira iba a dar un pelotazo. Más aún, lo de trabajar en esta película era por una cuestión de fidelidad: Raúl Arévalo me dijo que iba a hacer la película y que quería contar conmigo y yo, claro, le dije que sí. Somos amigos". (Febrero de 2017, cuando promocionaba Tarde para la ira)

Sobre su papel en 'El reino'

"Nunca había hecho algo así. A ver, he tenido ocasión de hacer muchos papeles, pero El reino me ha dado la oportunidad de caminar por una pista por la que nunca había transitado antes. Una pista deslizante, algo peligrosa, pero muy provechosa porque se trata, ni más ni menos, que del mundo en que vivimos". (Septiembre de 2018)

Sobre su vida

"Un amigo mío dice que habría que hacer una película de mi vida, pero eso lo dice porque él me conoce desde que era un chavalito huérfano de padre. Mi padre murió justo antes de que yo cumpliera 18 años y a partir de aquí se podía contar una historia de superación, del chico que a pesar de todo se esforzó y triunfó. (…) Si me dieran una máquina del tiempo ahora mismo, la utilizaría para hacer las paces por todas las decisiones que tomé. (…) Yo creo que hice lo que tenía que hacer". (Abril de 2015, cuando recibió el homenaje del Festival de Málaga)