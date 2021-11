Así son los ¿Cinco? Siniestros que se enfrentarán a Spider-man en ‘No Way Home’

Los Seis Siniestros son quizá el grupo de supervillanos más icónicos de los cómics de Marvel. Creados por Stan Lee y Steve Ditko en la década de los 60, tienen en común su rivalidad con Spider-man, el hombre araña de La Casa de las Ideas. Su odio por el superhéroe arácnido es el pegamento de un equipo de villanos que a lo largo de los años ha conocido diferentes líderes y componentes. El grupo original, con el Doctor Octopus como líder, estaba formado por el Buitre, Electro, Mysterio, Sandman y Kraven el Cazador.

La inminente llegada a las salas de Spider-man: No Way Home trasladará a la gran pantalla a cinco de estos Seis Siniestros como rivales del Peter Parker encarnado por Tom Holland. A menos, claro, que el estudio se guarde para el estreno alguna sorpresa en forma de sexto componente. El impactante tráiler publicado este martes nos ofreció una mejor perspectiva de los rivales de Spider-man en esta nueva entrega, todos ellos de vuelta tras enfrentarse a otras versiones del héroe (las interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield).

Así, tenemos del grupo original de los Seis Siniestros a Doctor Octopus, Electro y al Hombre de Arena. Y también veremos, según se revela en el avance, a otros dos villanos que en las páginas del cómic formaron parte de este equipo de malvados como son el Duende Verde y el Lagarto. En caso de que la cinta se guarde la sorpresa de un sexto integrante, Mysterio, el Buitre y Venom son los principales candidatos a convertirse en la gran sorpresa de No Way Home tras su reciente aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) o en su propia saga independiente -caso del simbionte interpretado en el cine por Tom Hardy-.

¿Quiénes son los Cinco Siniestros en el UCM?

El doctor Otto Octavius, también conocido como Doctor Octopus o sencillamente Doc Ock, es un prestigioso científico que, a causa de un accidente, queda sometido bajo el control de unos brazos mecánicos. El personaje llegó al UCM en Spider-man 2 (2004) con el rostro y la voz de Alfred Molina y regresa en No Way Home. En los cómics es uno de los villanos más prominentes de Spider-man, además de fundador y líder de los Seis Siniestros. Aunque en la película original de 2004 Octavius conseguía redimirse antes de morir, en esta nueva entrega le veremos en su faceta más agresiva. Además, el avance de este martes revela que en algún momento será recluido en una especie de prisión.

Willem Dafoe retoma el papel de Norman Osborn /Duende Verde, el primer rival de Spider-man en la gran pantalla. En el tráiler aparece con su icónico deslizador y lo que parecen ser dos versiones diferentes del traje, la ya vista en Spider-man (2002) y una nueva. El personaje también ha sido interpretado por James Franco y Dane DeHaan en el papel de Harry Osborn en la trilogía original de Spiderman y The Amazing Spider-man 2: El poder de Electro. En los tebeos el Duende Verde es el mayor enemigo del superhéroe arácnido de Marvel y responsable de la muerte de su primer amor, Gwen Stacy.

Tras su fallida aparición en The Amazing Spider-man 2: El poder de Electro (2014) Jaime Foxx retoma un personaje que según lo visto en el tráiler cambia espectacularmente de apariencia respecto a la cinta de su debut. Con una imagen mucho más cercana al cómic y rayos amarillos en lugar de azules, el Max Dillon/Electro de No Way Home puede ser por fin el personaje que los fans esperaban.

Tampoco lució especialmente en la gran pantalla la primera versión de Flint Marko /Hombre de Arena interpretada por Thomas Haden Church. Su introducción en Spider-man 3, convertido forzosamente en antihéroe, necesita un ajuste que puede llegar en la próxima entrega de la saga del trepamuros. Las imágenes del Hombre de Arena que nos ha ofrecido el tráiler dan grandes motivos para la esperanza, dando al villano el poder que se le presupone y que ha lucido en los cómics desde su creación en 1963.

Finalmente, el último de los villanos presentes en No Way Home es el Lagarto que Rhys Ifans encarnó en The Amazing Spider-man (2012). La conversión del doctor Curt Connors en el Lagarto fue fruto de un experimento fallido con ADN de reptil para recuperar una de sus extremidades. El personaje, derrotado por el Spider-man de Andrew Garfield, perdió sus poderes y fue arrestado al final de la cinta.