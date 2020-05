Ficha *** 'The trip to Greece'. Comedia-Road movie, Reino Unido, 2020, 110 min. Dirección y guion: Michael Winterbottom. Fotografía: James Clarke. Intérpretes: Steve Coogan, Rob Brydon, Claire Keelan, Rebecca Johnson, Kareem Alkabbani, Marta Barrio.

Primero una serie de televisión (BBC) luego convertida en largometraje, The trip reunía hace ahora diez años al prolífico y resolutivo director británico Michael Winterbottom y a sus compatriotas los actores Steve Coogan y Rob Brydon, que ya habían trabajado juntos a sus órdenes en Tristram Shandy: a cock and bull story, en un curioso formato a mitad de camino entre la road movie de colegas, el reportaje turístico-promocional sobre las bondades de la Historia, la cultura y la gastronomía local y el drama autoparódico sobre la propia profesión actoral en una fórmula ciertamente dúctil y efectiva que ha tenido continuidad por paisajes italianos (2014) y españoles (2017) y que ahora desembarca en una Grecia de postal y calas de agua color turquesa tras la pista de Ulises en la Odisea.

The trip to Greece trae más de lo mismo pero no por ello es desdeñable: los trasuntos ficcionales de Coogan y Brydon se van haciendo viejos ante nuestros ojos y entre sus chistes e imitaciones de grandes estrellas de cine, dos actores entregados una vez más a este ejercicio especular que, sin embargo, deja entrever más verdad de lo que el escueto y a buen seguro esquemático guion de Winterbottom haya podido poner por escrito.

Más allá de los menús degustación en hoteles y restaurantes con encanto y de las visitas de obligado cumplimiento y cita culta, esta saga parece ya, y se agradece, un mero pretexto para reunirse de nuevo y celebrar la (buena) vida, un ejercicio autoconsciente de postureo turístico en el que el canto a la amistad, la profesión y los defectos en el espejo (del otro) van abriendo paso poco a poco a la melancolía (ya se encargan las músicas de Nyman, Glass, Richter o Strauss de reforzarlo) y a ese pequeño drama del desfase de una generación masculina que busca adaptarse a los nuevos tiempos con todas sus lacras y contradicciones.

Seguimos y seguiremos viendo mientras prosigan estos viajes por el mero gusto de acompañar una vez más a dos enormes comediantes en pleno dominio de facultades y en el filo de la navaja de lo escrito y lo creado ante la cámara, dando rienda suelta a su particular y entrañable pique de egos, mezquindades, inseguridades y temores que no terminan de esconderse por más payasadas que estén dispuestos a seguir haciendo superada ya la segunda mitad de la cincuentena.