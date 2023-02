De 'Searching' a 'Missing': sigue la búsqueda inmóvil

La ficha *** 'Missing'. Drama, EE UU, 2022, 111 min. Dirección y guión: Nicholas D. Johnson, Will Merrick. Historia: Sev Ohanian y Aneesh Chaganty. Música: Julian Scherle. Fotografía: Steven Holleran. Intérpretes: Storm Reid, Nia Long, Amy Landecker, Ken Leung, Thomas Barbusca, Lisa Yamada, Joaquim de Almeida, Tim Griffin.

En Searching (Aneesh Chaganty, 2018) un padre buscaba a su hija desaparecida rastreando en las redes sociales y en su ordenador portátil, caminos en los que tantas veces se descubre que no se conocía, al menos del todo, a quien se creía conocer. Seguir el rastro de alguien en las redes es una forma de descubrir personalidades y secretos equivalente, sino incluso más eficaz, que oír lo que alguien dice (o decía) en un confesionario o en la consulta de su psicoanalista. Missing prosigue en esa estela, escrita por los mismos guionistas -Aneesh Chaganty y Sev Ohanian- de la anterior entrega cuyo éxito, parón de pandemia de por medio, justifica su existencia.Ahora es una madre, no una hija, la desaparecida, y su hija quien la busca. Siempre sin moverse, es decir, sin salirse de una pantalla y de las redes. Las diversas formas y posibilidades tecnológicas de buscar forman parte de la trama de suspense de la película al mismo nivel que la propia búsqueda. Y la cosa, como en la entrega anterior de rastreo de desaparecidos en las redes, funciona. Se le añade color exótico -el rastro de la madre se pierde en Colombia- y más ribetes aventureros que cuelan si no se pone uno muy exigente con la verosimilitud y credibilidad de los hechos, forzados en un crescendo de giros de guión para generar tensión y suspense. Estas búsquedas inmóviles exigen sus aderezos por muchas pantallas que se superpongan unas a otras en un juego vertiginoso: lo esencial es lo que en cada una de ellas se va descubriendo. Y eso exige retorcerle el brazo a lo creíble. Un entretenido debut viejuno en la dirección de Nicholas D. Johnson y Will Merrick. La interpreta con más brío del que ellos ponen en dirigirla la ex actriz infantil Storm Reid -que en cine se dio a conocer sobre todo con 12 años de esclavitud cuando tenía 10 años- dando fuerza a la película con uno de esos trabajos que abren puertas. Los otros intérpretes, correctos. Incluida la ex estrella portuguesa Joaquim de Almeida, hace años convertido en secundario.