Así felicita Tom Cruise las fiestas navideñas

Además de por ser uno de los actores más taquilleros de la historia, Tom Cruise es conocido por su afición a rodar algunas de las secuencias de acción más arriesgadas de sus películas sin recurrir a dobles. A estas alturas de su carrera y con los 60 ya cumplidos, el protagonista de Misión imposible ha hecho ya casi de todo: se ha lanzado en paracaídas, en salto base, se ha subido y caído de aviones y helicópteros y se ha puesto a los mandos de casi cualquier vehículo (de muchos de ellos también se ha lanzado o caído).

Lo peor (o lo mejor, según se mire) es que la mayor parte de estas arriesgadas aventuras, que es de suponer pondrán de los nervios al equipo de rodaje, productores y, especialmente, a las compañías de seguros, se limitan a la ya longeva franquicia protagonizada por el agente Ethan Hunt, cuya séptima entrega está ahora mismo rodando.

La película lleva por título Misión Imposible: Sentencia mortal (Parte 1), está dirigida por Christopher McQuarrie y el equipo ha publicado un vídeo con el making of de una de sus espectaculares secuencias de acción que incluye, cómo no, a Tom Cruise lanzándose desde varios vehículos. A partir de ese material y coincidiendo con su lanzamiento, el propio actor ha publicado esto otro en redes sociales:

A special message from the set of #MissionImpossible @MissionFilm pic.twitter.com/Heyugr0BlJ