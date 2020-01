Muere Terry Jones, miembro de los Monty Python y director de 'La vida de Brian'

Fue actor, guionista, director, escritor, miembro de los Monty Python, maestro del absurdo y tenía un talento todoterreno que moldearía el peculiar sentido del humor por el que pasaría a la historia el fabuloso sexteto.

La vida de Terry Jones se ha apagado a los 77 años, pero su voz y su memoria se habían desvanecido mucho antes. Desde 2016 padecía una afasia progresiva primaria, un tipo de demencia que primero le impidió hablar y comunicarse con normalidad, después se llevó su memoria y, finalmente, también su vida.

Sus compañeros, amigos y los millones de espectadores a los que hizo reír el grupo le seguirán recordando y seguirán maravillándose de cómo fueron capaces, allá en los 60, 70 y primeros 80, de hacer sátira con la vida de Jesucristo, el mito artúrico, preguntarse (con sorna y sin compasión) por el sentido de la vida (y qué pasa al morir), plantear olimpiadas filosóficas, concursos de preguntas y respuestas para comunistas, bromear sobre la Última Cena, mostrar a un pianista desnudo en televisión...

La lista podría seguir y seguir, porque los tres largometrajes de los Monty Python -Los caballeros de la mesa cuadrada (1974), La vida de Brian (1979) y El sentido de la vida (1983)- y la serie Monty Python’s Flying Circus dan hasta para averiguar de dónde viene el término spam que usamos para marcar el correo no deseado. Tras las cámaras, Jones dirigió los tres filmes (con la ayuda de Terry Gilliam en Los caballeros de la mesa cuadrada) y firmó los guiones de todas ellas, junto al resto de miembros del grupo.

Delante de ellas y sobre el escenario se especializó en mujeres agrias y chillonas con las que se paseó por los filmes, el Circo Ambulante o los espectáculos en vivo. Probablemente muchos le recuerden por una de esas señoras en particular: la madre de Brian.

Nacido en febrero de 1942 en la Bahía de Colwyn, en el norte de Gales, estudió en Oxford, donde se graduó en Historia Moderna y conoció a Michael Palin, con el que creó el programa de televisión The Late Show (1966), su primer éxito.

Sería el primero de muchos títulos para la pequeña pantalla, donde trabajó como guionista en The Kathy Kirby Show (1964), Late Night Line-Up (1964, con Palin), Complete and Utter History of Britain (1969, también con Palin) y su mayor éxito en televisión, la inclasificable Monty Python’s Flying Circus (1969-74), ya con el grupo completo (John Cleese, Palin, Eric Idle, Gilliam, Graham Chapman y el propio Jones) y asentado ya tras años de actuaciones juntos en directo.

Después de la disolución de los Monty Python en 1983 Jones trabajó sobre todo en televisión, aunque en los 80 dirigió dos filmes más, Servicios personales y Erik el Vikingo, que adaptaba un libro infantil firmado por él.

La de Jones es la segunda baja del grupo, tras el fallecimiento de Graham Chapman en 1989. Les sobreviven Cleese, Idle, Palin y el estadounidense Gilliam, el único componente no británico.

"Dos caídos, quedan cuatro", tuiteó Cleese tras conocer el fallecimiento de Jones, del que ponderó sus "muchos talentos": "Es extraño que un hombre de tantos talentos y tal entusiasmo sin fin haya tenido que apagarse así", dijo, y destacó, sobre todo, el regalo que les hizo con La vida de Brian: "Perfección".

