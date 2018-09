La película más terrorífica

La ficha ● Comedia, EEUU, 2018, 86 min. Dirección: Bill Holderman. Guión: Bill Holderman, Erin Simms. Fotografía: Andrew Dunn. Música: Peter Nashel. Intérpretes: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Don Johnson, Andy García, Alicia Silverstone, Richard Dreyfuss.

No, no es una pesadilla. O sí lo es, pero real. Esta película trata de cuatro amigas más que maduras y desde luego ricachonas cuyas vidas cambian tras la lectura de 50 sombras de Grey. Sí, es verdad, no les miento. Ellas son Diane Keaton, Candice Bergen, Jane Fonda y Mary Steenburgen. También hay una galería de maduros –algunos hasta pasados– para las réplicas: Andy García, Don Johnson, Craig T. Nelson, Richard Dreyfuss y Wallace Shawn.

Todas y todos, al interpretar este guión de pesadilla bajo las órdenes del debutante Bill Holderman, que parece estar dirigiendo un anuncio depérdidas de orina o caída de los párpados, han logrado la más terrorífica película de esta temporada. En el Festival de Sitges hubiera debido presentarse.

Estilosamente grosera en su tosco humor sin gracia lleno de torpes dobles sentidos picantes sobre el sexo y las partes pudendas, estúpidamente convencional en su representación de la tercera edad y desmoralizadora al ver a quienes fueron buenas actrices –tampoco excelentes; correctas y con la suerte de tropezarse con quienes se tropezaron y de ser hijas o parejas de quienes lo fueron– representar esta comedieta que nos hace sentir una irreprimible nostalgia por la gran Lina Morgan de Compuesta y sin novio o Imposible para una solterona, que hacía estas cosas mucho mejor y desde luego con más gracia. Y cuando se quiere poner profunda abordando el paso del tiempo y su cortejo de la decadencia del cuerpo lo empeora.