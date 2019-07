El próximo 007 podría ser una mujer negra: Lashana Lynch

Tras seis décadas interpretado por hombres blancos británicos, son muchos los que llevan tiempo pidiendo un cambio en las adaptaciones cinematográficas de 007, el famoso agente secreto creado por Ian Fleming.

Hace un par de años, cuando Daniel Craig hizo público su hartazgo de James Bond, los fans propusieron un nombre que, además, contaba con el beneplácito de los productores: Idris Elba.

Pero Craig aceptó interpretar a Bond una vez más, y será él el que encabece el reparto de la nueva entrega, aún sin título oficial, pero sí oficioso: Bond 25.

007 star Daniel Craig, director Cary Fukunaga and the #Bond25 crew were out in the sunshine today shooting across a number of London locations, including Whitehall, where Daniel filmed a scene with a classic @astonmartin V8, first seen in a Bond film in THE LIVING DAYLIGHTS. pic.twitter.com/rhs13nNeyW