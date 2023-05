Una reivindicativa Triet se hace con la Palma de Oro

La película Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída), de la francesa Justine Triet, ganó este sábado la Palma de Oro de la 76 edición del Festival de Cannes y convirtió a su realizadora en la tercera mujer en obtener el máximo galardón de la cita cinematográfica de la Costa Azul Francesa.

Todo el equipo de este film –que trata sobre el caso de un hombre que muere al caerse por la ventana en su casa en las montañas, en un momento en el que solo estaban en ella su mujer, su hijo ciego y su perro– subió al escenario para recoger el galardón, que se había encargado de anunciar la actriz estadounidense Jane Fonda.

Una emocionadísima Justine Triet, que apenas podía contener las lagrimas, aprovechó para criticar al Gobierno francés por su reforma de las pensiones.

“Esta noche me dais la palabra y no puedo contentarme con expresar mi felicidad por el premio”, dijo la realizadora francesa al subir al escenario junto a todo su equipo para recoger la Palma de Oro.

Recordó que este año se ha vivido en su país “una protesta histórica, extremadamente potente y unánime contra la reforma de las pensiones, protesta que ha sido negada y reprimida de forma chocante”.

“Y ese camino de poder dominador es cada vez más descarado” y estalla en todas las áreas. Aunque socialmente es dónde más se nota, es algo que se puede ver “en todas las áreas de la sociedad y el cine no se escapa a ello”.

“La mercantilización de la cultura que el gobierno neoliberal defiende está rompiendo la excepción cultural francesa –medidas para proteger e incentivar el arte francés frente a la globalización–. Esa misma excepción cultural sin la cual yo no estaría delante de ustedes hoy”, agregó la directora.

Antes de Triet, las únicas mujeres que habían obtenido la Palma de Oro habían sido Jane Campion por The Piano, en 1993, y Julia Ducournau, por Titane en 2021, quien en esta edición formaba parte del jurado, presidido por el sueco Ruben Östlund e integrado también, entre otros, por el realizador argentino Damián Szifron.Otra de las grandes favoritas, The Zone of Interest del británico Jonathan Glazer, se adjudicó el Gran Premio.

El premio a la Mejor Dirección fue para el realizador francovietnamita Tran Anh Hung por La Passion de Dodin Bouffant, protagonizada por Juliette Binoche y Benoît Magimel,

En guion, el galardón se lo quedó el japonés Yuji Sakamoto por Monster, una película dirigida por Hirokazu Kore-eda que trata sobre la infancia y la homosexualidad.En el apartado de interpretación, los ganadores fueron la turca Merve Dizdar, de la película Dry Grasses (Nuri Bilge Ceylan), y el japonés Koji Yakusho por su papel en Perfect Days, de Wim Wenders.

El palmarés de largometrajes lo completó Fallen Leaves del finlandés Aki Kaurismäki, que se adjudicó el Premio del Jurado.

Respecto a los cortometrajes, la obra ganadora de la Palma de Oro fue 27, de la húngara Flóra Anna Buda, mientras que la islandesa Fár, de Gunnur Martinsdóttir Schlüter, se llevó una mención especial.

Con ello, las propuestas llegadas desde España (Aunque es de noche), Colombia (La perra) y Argentina (Nada de todo esto) se quedaron sin premio.

Lo mismo le ocurrió al brasileño Karim Aïnouz, que con Firebrand era el único latinoamericano que competía por la Palma de Oro en esta 76 edición.En la ceremonia de clausura también se entregó la Cámara de Oro a la mejor ópera prima presentada en Cannes (incluidas sus secciones paralelas), que fue para el vietnamita Thien An Pham por Inside the Yellow Cocoon Shell, presentada dentro de la Quincena de Cineastas y que cuenta entre sus coproductores a Fasten Films de Barcelona.