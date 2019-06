Primeras imágenes de 'Mientras dure la guerra', lo nuevo de Alejandro Amenábar

Más información Galería gráfica: Primeras imágenes de 'Mientras dure la guerra', de Alejandro Amenábar

Quince años después de Mar adentro, con la que consiguió un Oscar, Alejandro Amenábar ha vuelto a rodar en español. Mientras dure la guerra llegará a los cines el 27 de septiembre y está centrada en Miguel de Unamuno y su actuación al inicio de la Guerra Civil.

Karra Elejalde encabeza el reparto del filme interpretando al filósofo, profesor y escritor vasco. Junto a él también intervienen Santi Prego, Eduard Fernández y Nathalie Poza, entre otros.

Tras las irregulares Ágora y Regresión, Amenábar regresa con una historia especial para el realizador porque, "pese a que retrata el pasado reciente de España, habla muy directamente sobre su presente".

La película, como apuntan las primeras imágenes publicadas por la productora, parte del apoyo público de Unamuno a la sublevación militar que pretende derrocar la Segunda República con la promesa de instaurar el orden y poner fin a la caótica situación de España.

La decisión le cuesta el puesto de rector en la Universidad de Salamanca y una fuerte crisis interna cuando comprende que ha sido un error apoyar al bando de Franco. Y no duda en demostrarlo, públicamente, desde el púlpito de esa misma Universidad, con el famoso (aunque puede que no del todo verídico) "venceréis, pero no convenceréis".