La ficha 'Marvel Héroes. El poderoso Thor de Walter Simonson' nº 1'. Guion: Walter Simonson. Dibujos: Walter Simonson y Sal Buscema. Panini Cómics, 2013.

En las Edda islandesas, Bifröst, el Puente del Arco Iris, une Midgard (el planeta Tierra) y Asgard (Reino Dorado de los Dioses). En Bifröst se inspiró Marvel Comics para crear un nuevo superhéroe en 1962. Hasta entonces, todos sus superhéroes tenían que ver con tecnología y radiación. Ahora querían un nuevo concepto, y se pensó en leyendas y religión: el siguiente personaje sería un dios de la mitología nórdica.

Thor, el Dios del Trueno, fue el elegido. Stan Lee esboza un argumento y encarga el guión a su hermano Larry Lieber, que mezcla elementos grecorromanos, judeocristianos y orientales. El dibujante Jack Kirby era un forofo de la mitología vikinga, y se recrea en el diseño de Asgard.

Stan, Larry y Jack añaden al panteón asgardiano a Los Tres Guerreros: Volstagg (inspirado en el Falstaff de Orson Welles en Campanadas a medianoche); Fandral (sosias de Errol Flynn en El Burlador de Castilla); y Hogun (basado en Charles Bronson).

Thor debuta en Journey into Mystery nº 83 (1962). Donald Blake es un médico que está de vacaciones en Europa. Blake es una identidad creada por Odín para su hijo Thor, el Dios del Trueno, desterrado a Midgard en cura de humildad. Blake está destinado a encontrar el martillo Mjolnir en una caverna para volver a ser Thor.

En 1983, la cancelación amenaza The Mighty Thor hasta la llegada de Walter Simonson, guionista y dibujante que debuta en The Mighty Thor nº 337 y presenta a los dioses asgardianos como protagonistas de la versión Marvel de El Anillo de los Nibelungos.

El nº 337 presenta a Bill Rayos Beta, un alien que por accidente de su nave se topa con el martillo de Thor… y lo sostiene. Se plantea si sólo hay un Thor, si debe serlo quien blanda Mjolnir, y si sólo el hijo de Odín puede serlo. Odín otorga a Bill el martillo Stormbreaker.

Bill Rayos Beta compite con Thor por el amor de Sif, que en mitología escandinava es esposa de Thor. Simonson da a Sif las facciones de Sigourney Weaver en Alien. En la versión Marvel, aunque son pareja, Thor y Sif tuvieron un triángulo amoroso con Jane Foster, enfermera de Don Blake en tiempos de Lee y Kirby; y en la etapa de Simonson, otro con Lorelei, asgardiana de su creación, basada en la leyenda de la sirena del Rhin. Es la hermana menor de La Encantadora, asgardiana creada por Lee y Kirby.

La Saga de Surtur reúne a Bill Rayos Beta, el ejército de Asgard, Los Vengadores y Los 4 Fantásticos en Nueva York contra las hordas de Surtur; mientras en Asgard, Thor, Odín y Loki olvidan sus diferencias para vencer a Surtur, lo que desembocaría en la muerte de Odín.

Al comienzo de la etapa, Don Blake deja de ser digno del martillo de Thor, por lo que deja de existir. Con ayuda de Shield, Thor crea su nueva identidad secreta: Sigurd Jarlson. Para que nadie note que Sigurd es Thor, se ata el pelo, y usa gafas, como Superman, el icono de la competencia, DC Comics. Sigurd tropieza con Clark Kent, que se queda pensando que el rubio de las gafas se parece demasiado a alguien...

En el panteón de Asgard, Balder, el Dios de la Luz, es el hijo predilecto de Odín. Balder es hermano de Thor, pero en los cómics es su mejor amigo. Lee se decantó por Thor, pero Simonson nos recuerda que Balder murió y estuvo en Hel, el infierno asgardiano. Allí se enfrentó a los que había matado, volvió a matarlos y nadó a través del lago de sangre de esos muertos, para volver a vivir. Simonson le dedica una miniserie, y lo convierte en rey de Asgard.

Para evitar su acceso al trono de Asgard, Loki convirtió a Thor temporalmente en rana. Hela, Diosa de la Muerte, le deja una cicatriz en la cara, que Thor cubre con una barba. Además, Hela vuelve sus huesos quebradizos, por lo que Thor forja una armadura para mantenerse en pie.

En los episodios finales, Simonson cede los lápices a Sal Buscema, pero en el nº 380 vuelve a dibujar para ofrecer una historia realizada a viñeta por página que narra la batalla entre Thor y Jormungander, la serpiente de Midgard. Simonson dejó la serie en el nº 382 (agosto de 1987).

Walter Simonson es conocido por Fantastic Four, Power Pack y X-Factor, personajes que hacen cameos en The Mighty Thor. Comenzó trabajando para DC Cómics, y recala en Marvel en 1977, en The Rampaging Hulk.