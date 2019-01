Una plataforma fundada por HazteOír pide a DC Comics que retire un libro sobre la segunda llegada de Cristo

Jesucristo como un superhéroe que llega de nuevo a la Tierra es la premisa del cómic Second Coming, escrito por Mark Russell, ilustrado por Richard Pace y editado por DC Comics que ha desatado las iras de la plataforma conservadora Citizen Go. La asociación, fundada por HazteOír, se acerca a las 70.000 firmas en la campaña online que ha puesto en marcha para que la editorial retire la publicación.

"Sé testigo del regreso de Jesucristo, enviado a la misión más sagrada de Dios. (...) Pero cuando vuelva a la Tierra se sorprenderá al descubrir qué ha sido de su evangelio y pretenderá aclarar las cosas", indica la sinopsis del libro en la web de DC Comics.

El lanzamiento esta previsto para el 6 de marzo y en la historia Jesucristo tendrá como compañero de aventuras, e incluso de habitación, a otro de los superhéroes de la casa DC, "el todo-poderoso Sun-Man, último hijo de Krispex", avanzó la compañía.

Tras conocer la publicación, la agrupación conservadora inició una campaña en su contra. "Haz saber a DC Cómics que este libro es inapropiado. Se debe retirar inmediatamente de su calendario de lanzamientos", indica la descripción de la iniciativa.

El grupo de presión Citizen Go, que tiene sede en Madrid, considera en su petición abierta que el nuevo cómic de DC es un contenido "blasfemo" que "no debería ser tolerado". "Jesucristo es el hijo de Dios, su historia no debería ser ridiculizada para vender libros", argumenta la agrupación.

Rusell, autor del libro, explicó en una revista especializada que su historia parte de que "Dios estaba molesto con el trabajo de Jesús la primera vez que vino a la Tierra, ya que fue arrestado tan pronto y crucificado poco después, así que desde entonces lo ha mantenido encerrado". Second Coming trata sobre cómo Jesucristo vuelve y se horroriza cuando ve lo que el cristianismo ha hecho en su nombre en los últimos dos mil años", explicó.

El director de campañas en EEUU de Citizen Go, Gregory Metz, dijo en un comunicado que "DC Comics tiene la libertad de publicar este material", pero confió en "que reconozcan que es inapropiado e insultante para los cristianos".

Citizen Go fue creado como un grupo de presión internacional en 2013 por la asociación española HazteOír, agrupación que atrajo atención mediática por una campaña en la que un autocar naranja abogaba por acabar con la "ideología de género" y cuestionaba a los colectivos transgénero y transexual.