La ficha 'Perceván'. Guion: Jean Léturgie y Xavier Fauch. Dibujos: Philippe Luguy. Norma Editorial, 2021.

El concepto locus amoenus (en latín, lugar idílico) es un tópico de las artes que describe un lugar natural idealizado y paradisíaco, en el que parece desarrollarse, por poner un ejemplo, Perceván, serie de cómic francesa escrita por Jean Léturgie y Xavier Fauche y dibujada por Philippe Luguy para la revista Gomme! desde 1981. Perceván es un cómic de fantasía épica medieval, protagonizado por el caballero que da su nombre a la serie.Philippe Luguy combina las formas estilizadas de nuestro intrépido héroe y las integrantes femeninas de la aventura con divertidas panzas y prominentes narices. Las vestimentas perfectamente medievales nos meten de lleno en esta época de caballeros y mágicas leyendas. La ambientación está cuidada, con bosques, lagos, castillos... todo con un encanto especial.La serie llega por ahora a los 16 álbumes en su país de origen, Francia, con el decimoséptimo en preparación. Esta integral engloba los tres primeros álbumes -Las tres estrellas de Ingaar (1982), El sepulcro de hielo (1983) y La espada de Ganäel (1984)- y presenta al elenco: Perceván, el protagonista, joven y valiente caballero de melena pelirroja; Kervin, bufón y juglar amigo de Perceván siempre con apetito; Guimlyes, animalito de una especie ficticia que acompaña a los protagonistas; la enigmática Balkis, bruja de la que Perceván está enamorado; Altaïs, otra bruja, hermana de Balkis; Shyloc'h, de aspecto repulsivo, sirviente de la bruja Balkis, y Sharlaan, de los más poderosos magos de este mundo. Por supuesto, también hay personajes que alteran la armonía del locus amoenus: el trío antagonista está formado por el Barón Piedramuerta y su servidor Polémic, y, por último, Cienciencias, un ambicioso mago que también está al servicio del Barón Piedramuerta.El primer álbum de la serie, Las tres estrellas de Ingaar, comienza cuando el Barón Piedramuerta descubre la leyenda de las tres estrellas de Ingaar, que dice que quien encuentre las tres estrellas y las ponga en su corona obtendrá poder y riqueza. Acompañado de su esbirro Polémic, va en busca de los dueños de estas estrellas. El primero al que le roban es al caballero Perceván. Mientras Piedramuerta piensa cómo hacerse con las otras dos, el joven caballero conoce al cómico Kervin y emprende la búsqueda de la joya robada.El álbum El sepulcro de hielo forma un díptico con el anterior, y cuenta cómo siguiendo su hambre de poder, el Barón Piedramuerta, ayudado por su fiel Polémic, conquista la tierra de Ingaar (Noruega) y sus magníficos fiordos. Perceván y Kervin, aún persiguiéndolos, tienen toda la intención de frustrar sus planes y recuperar las estrellas robadas.El último álbum de este primer integral es La espada de Ganäel, el cual cuenta cómo, en busca de un amigo de la infancia, Perceván lleva a Kervin a un viaje por las Tierras del Miedo. Unos terroríficos jinetes negros oprimen a los aldeanos, una terrible bestia aterroriza a quienes se aventuran en el bosque y siniestros cuervos parecen espiar a los viajeros.Jean Léturgie (Caen, Francia, 1947) es un guionista francés que firmó con el pseudónimo Joop sus primeros trabajos como Istérix, parodia de Astérix. Muy prolífico, se dio a conocer al gran público en series como Perceván, Lucky Luke y Rantamplán, entre otras. Con su hijo Simon, trabajó en Polstar y, más tarde, en Spoon and White y Gastoon.Xavier Fauche (París, Francia, 1946) es un guionista de cómics, productor y realizador de radio, y director comercial que colaboró en el guion de los siete primeros álbumes de Perceván.Philippe Luguy (París, Francia, 1948) creó Sylvio le Grillon en 1974 en la revista Pif. Su primer álbum, Cyril et le Château des Mille Diamants, fue publicado por Editions Garnier en 1977. Luego participó con Le Guen, Gaty, Deynis y Lenvers, bajo el pseudónimo de Five Stars, en la serie Albator, basada en una teleserie, entre 1980 y 1981. Trabajó para la televisión francesa, en programas como L'Aventure des Plantes, con JP Cuny y JM Pelt; Espace Fabbri, con Jacques Fabbri y Bernard Mabille; Les Tibères, con B. Delflandre y P. Viale, y; Thalassa, con William Garit y Georges Pernoud. Al año siguiente, Philippe Luguy crea Perceván.